스포츠조선

'네일 → 올러도 4일턴 출격' 윤도현-박찬호 앞세운 KIA 연패 끊을까[광주 현장]

기사입력 2025-09-04 15:57


'네일 → 올러도 4일턴 출격' 윤도현-박찬호 앞세운 KIA 연패 끊을까…
24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. KIA 올러가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.24/

[광주=스포츠조선 나유리 기자]4연패에 빠진 KIA 타이거즈가 4일 휴식을 취한 아담 올러를 앞세우는 승부수를 던졌다.

KIA는 4일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 SSG 랜더스와의 홈 경기 선발 투수로 올러를 예고했다. 올러는 지난 8월 30일 KT전 패전 이후 4일 휴식 후 등판한다.

이범호 감독은 이번주만 외국인 투수들에게 4일 휴식 후 등판을 요청한 상태다. '에이스' 제임스 네일이 4일 휴식 후 3일 SSG전에 선발 등판해 5이닝 동안 10안타 난타를 당했지만 2실점으로 잘 막았다. 그러나 팀의 1대2 패배를 막지는 못했다.

이번에는 올러 차례다. 올러 역시 최근 2경기 연속 패전에 놓여있는 상황. 그러나 KIA 입장에서는 마지막 가능성을 타진해야 한다. 이범호 감독은 "저번주와 이번주가 우리에게 굉장히 중요한 경기들이다. 네일과 올러에게 4일 휴식 후 등판을 이번주까지만 하자고 이야기 해놓은 상태였다. 그래서 이번에 던지게 됐다. SSG가 지금 워낙 투타 밸런스도 좋고, 우리가 이겨야 하는 팀들이기 때문에 하루씩 당겨서 맞춰놨다. 끝까지 최선을 다해 경기를 치르겠지만, SSG, KT, 롯데, 삼성 이 경기들이 우리에게도 굉장히 중요하다"고 강조했다.

한편 최근 4연패에 빠진 KIA는 4일 경기도 3일 경기와 동일한 선발 라인업을 가동했다. 3루수 윤도현과 유격수 박찬호가 1,2번 '테이블 세터'를 꾸리고, 2루수 김선빈과 지명타자 최형우, 우익수 나성범이 '클린업 트리오'에 배치됐다.

또 1루수 오선우와 좌익수 김석환, 포수 김태군, 중견수 김호령까지 하위 타순에 놓여 연패 탈출에 나선다.


광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽도원, '음주운전 3년만 복귀' 결국 무산됐다..극단 측 "제작사 사정으로 변경"

2.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

3.

25세 조나단, 유튜브 수익 어마어마..장성규 깜짝 "이 정도 받고 있었냐!"(얼리어잡터)

4.

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

5.

'35세' 남보라, 결혼 4개월 만 기쁜소식 전하나..7번 동생 "앵무새 태몽 꿔"(편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

역전 스리런포 폭발! 김하성 첫날 멀티히트 이어 결승 홈런, 이적 너무 잘했다...ATL 5-1 컵스

2.

'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…15G 남도록 해결못한 약점이 문제 [SC포커스]

3.

"흥민아, 우린 글렀어" 토트넘 전설의 'DESK 라인'의 D(알리)와 E(에릭센), '백수 XI'에 선정 '대굴욕'

4.

'韓축구 핵심' 손흥민 파급력 미쳤다! MLS 한국어 중계 시작…"SON의 막대한 마케팅 잠재력 보여준 사례"

5.

"그래도 믿는다"며 퇴출 위기 넘겼는데, 1할 타율에 부상까지…대체 어떡하나[광주 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

역전 스리런포 폭발! 김하성 첫날 멀티히트 이어 결승 홈런, 이적 너무 잘했다...ATL 5-1 컵스

2.

'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…15G 남도록 해결못한 약점이 문제 [SC포커스]

3.

"흥민아, 우린 글렀어" 토트넘 전설의 'DESK 라인'의 D(알리)와 E(에릭센), '백수 XI'에 선정 '대굴욕'

4.

'韓축구 핵심' 손흥민 파급력 미쳤다! MLS 한국어 중계 시작…"SON의 막대한 마케팅 잠재력 보여준 사례"

5.

"그래도 믿는다"며 퇴출 위기 넘겼는데, 1할 타율에 부상까지…대체 어떡하나[광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.