그렇게 혹평 하더니, 이틀만에 '정답' 등극 "김하성 내년에 떠나면 어떡…

[스포츠조선 나유리 기자]미국 언론으로부터 혹평을 받았던 김하성이 홈런 한방으로 분위기를 완전히 뒤바꿔놨다.
이적 후 첫 경기였던 3일 경기에서 4타수 2안타를 기록한 김하성은 이튿날 경기에서 결정적 역전 스리런 홈런을 터뜨리며 '히어로'로 떠올랐다. 김하성의 홈런을 앞세운 애틀랜타는 5대1로 승리할 수 있었다.
탬파베이 이적 직전 올 시즌 잔부상에 시달린 김하성을 두고 미국 언론에서는 혹평을 쏟아냈다. 'MLB.com' 탬파베이 담당기자는 "김하성과의 짧고 실망스러웠던 동행이 끝났다"고 표현하기도 했다.
'스포츠일러스트레이티드'는 "김하성은 애틀랜타의 다른 유격수들이 아직 주지 못했던 것을 보여줬다"고 극찬하면서 "올 시즌 팀 유격수 중 처음 나온 홈런이었다. 닉 앨런, 올랜도 아르시아, 루크 윌리엄스, 비달 브루잔이 138경기에 선발 출장했지만 아무도 홈런이 없었다"고 꼬집었다.
이어 "애틀랜타는 강력한 수비와 스피드와 더불어 공격력까지 제공할 수 있는 사람을 찾았을지도 모른다"고 표현했다.
김하성에 대한 기대치가 극에 달했다는 뜻이다. 이제는 오히려 김하성의 FA 취득을 걱정하는 목소리까지 나온다. 애틀랜타가 웨이버 클레임을 걸어 영입하면서 김하성과 탬파베이가 맺었던 계약을 그대로 가져갔다. 김하성은 올 시즌이 끝난 후 선수 옵션으로 +1년 계약이 남아있다. 선수가 판단해서 FA 자격을 취득할 수도 있고, 아니면 애틀랜타에 남아 내년 시즌을 치르게 된다.
'스포츠일러스트레이티드'는 "과연 그가 남을까 궁금해진다. 그것은 김하성의 선택이다. 9월에 좋은 성적을 거두고 건강함을 보여준다면, FA 시장에서 좋은 결과를 거둘 수 있을지도 모른다. 그렇게 되면 다음 시즌 애틀랜타에서 머물지 않을 이유가 생긴다"고 우려했다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com