스포츠조선

33경기 17홈런-33이닝 36K 1실점, 이러니 ML 스카우트가 몰리지, 2100억원 계약 예상도[민창기의 일본야구]

기사입력 2025-09-05 09:19


33경기 17홈런-33이닝 36K 1실점, 이러니 ML 스카우트가 몰리지…
뒤늦게 발동이 걸린 무라카미가 홈런을 양산한다. 무라키미는 4일 요미우리전에서 시즌 16~17호 홈런을 터트렸다. 사진캡처=야무르트 스왈로즈 SNS

33경기 17홈런-33이닝 36K 1실점, 이러니 ML 스카우트가 몰리지…
무라카미는 부상에서 복귀한 후 33경기에서 17홈런을 터트렸다. 최근 6경기에서 7홈런을 기록하는 무시무시한 타격감을 선보였다. 사진캡처=야무르트 스왈로즈 SNS

33경기 17홈런-33이닝 36K 1실점, 이러니 ML 스카우트가 몰리지…
이마이는 메이저리그 구단들이 주목하는 투수다. 그는 지난 2일 라쿠텐을 상대로 9이닝 무4사구 완봉승을 올렸다. 올 시즌 5차례 완투를 하고, 3차례 완봉승을 올렸다. 사진캡처=세이부 라이온즈 SNS

올 시즌 메이저리그 구단들이 주시하는 일본인 선수 2명이 있다. 올해를 끝으로 메이저리그 도전에 나서는 야쿠르트 스왈로즈의 '괴물타자' 무라카미 무네타카(25)와 세이부 라이온즈의 우완투수 이마이 다쓰야(27)다. 매 경기 메이저리그 스카우트들 앞에서 무시무시한 존재감을 보여준다.

요즘 무라카미는 가장 핫한 타자다. 4일 요미우리 자이언츠와 원정경기에서 2점 홈런과 만루 홈런을 터트려 12대1 대승을 이끌었다. 1회 첫 타석에서 시즌 16호 좌중월 선제 홈런을 치고, 5-1로 앞선 4회 시즌 17호 우월 그랜드슬램을 기록했다. 홈런 2개를 포함해 3안타를 치고 6타점. 뉴욕 메츠와 샌디에이고 파드리스 등 메이저리그 관계자들 앞에서 경이적인 파워, 타격 능력을 선보였다.

무라카미는 7월 29일 복귀전에서 첫 홈런을 터트렸다. 부상으로 늦어진 출발을 만회하려는 듯 홈런을 쏟아낸다. 부상에서 복귀해 '33경기'에서 '17홈런'을 때렸다.

최근 6경기에서 '7홈런'을 터트렸다. 지난 8월 30일 히로시마 카프전. 세 차례 야쿠르트의 안방인 도쿄 메이지진구구장 백스크린을 직격하는 홈런을 날렸다. '괴물타자'라는 수식어에 걸맞은 괴력이다. 이 경기도 메이저리그 구단 고위 관계자들이 현장에서 지켜봤다.

새로운 도전을 앞둔 2025년, 매우 힘든 시간을 보냈다. 부상으로 4월 17일 첫 출전했는데, 이 경기에서 또 다쳤다. 3개월 넘게 재활을 하고 돌아왔다. 이후 무시무시한 활약을 이어갔다. 34경기에 출전해 타율 0.307-17홈런-32타점을 올렸다. 7월 말 첫 홈런을 신고한 타자가 센트럴리그 이 부문 단독 '3위'다.

한신 타이거즈의 사토 데루아키(26)와 모리시타 쇼타(25)가 무라카미가 없는 동안 홈런 레이스를 주도했다. 둘이서 1~2위를 달린다. 사토가 121경기에서 36개, 모리시타가 123경기에서 20개를 쳤다.


33경기 17홈런-33이닝 36K 1실점, 이러니 ML 스카우트가 몰리지…
무라카미는 메이저리그 도전을 앞둔 올시즌 부상으로 고전했다. 4월 17일 시즌 첫 경기에서 출전했는데 이 경기에 다쳐 3개월 넘게 재활을 해야 했다. 사진캡처=야무르트 스왈로즈 SNS
남은 25경기에서 현재 타격감을 유지한다면, 20홈런을 넘어 30개까지 노려볼만하다. 무라카미는 지난해까지 6년 연속 20홈런을 넘었다. 이 기간에 5차례 30홈런을 치고, 2022년 56개를 때렸다. 통산 '241홈런'을 기록 중이다.

지난 2일 미야기현 센다이 라쿠텐모바일파크. 라쿠텐 이글스전에 시즌 20번째 선발 등판한 이마이는 100개 투구로 9이닝 완봉승을 거뒀다. 4사구 없이 2안타를 내주고 삼진 10개를 기록했다. 8월 23일 지바 롯데 마린즈전에 이어 2경기 연속 9이닝 완봉승을 올렸다. 20명이 넘는 메이저리그 스카우트가 그를 체크하고 있었다.


이마이는 6월 17일 요코하마 베이스타즈와 인터리그에서 9이닝 '17탈삼진' 완봉승을 거뒀다. 전설의 '괴물투수' 마쓰자카 다이스케가 2004년 기록한 16개를 넘어 세이부 투수 최다 탈삼진 기록을 갈아치웠다.

20경기에서 9승5패-평균자책점 1.50. 5차례 완투하고 3차례 완봉승을 올렸다. 143⅔이닝 동안 삼진 159개를 잡았다. 피안타율 0.170, WHIP(이닝당 출루허용률) 0.85. 압도적인 스탯이다. 메이저리그 관계자들은 이마이가 올겨울 시장에 나오면 계약 규모가 1억5000만달러(약 2100만원)에 이를 것으로 내다본다.

빅리그 도전이 엄청난 동기부여가 될 것이다. 이마이는 최근 4경기에서 33이닝 동안 1실점(1자책)했다. 평균자책점 0.27. 2년 연속 개막전에
33경기 17홈런-33이닝 36K 1실점, 이러니 ML 스카우트가 몰리지…
이마이는 2년 연속 개막전 선발로 등판해 3년 연속 두 자릿수 승을 바라보고 있다. 4일 현재 퍼시픽리그 평균자책점과 탈삼진 2위를 달리고 있다, 사진캡처=세이부 라이온즈 SNS
선발로 나선 이마이는 3년 연속 두 자릿수 승을 눈앞에 두고 있다. 통산 57승을 기록 중이다.

지난겨울 사시키 로키(LA 다저스)와 스가노 도모유키(볼티모어 오리올스), 오가사와라 신노스케(워싱틴 내셔널스)가 미국으로 건너갔다. 이번 겨울엔 무라카미와 이마이에게 스포트라이트가 쏟아질 것 같다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

2.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

3.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

4.

인기 혼성그룹 멤버 A씨, 자녀 앞 불륜 후 폭행·방치 의혹[종합]

5.

이수지, '전세 사기'로 전재산 잃고 '청탁설'까지 고통…"이건 내 실력"

스포츠 많이본뉴스
1.

"기력 부족하고, 수준 이하의 경기력" '美 최고 인기 스타' 손흥민, 英 떠나니까 막말 세례...이적 결정에 "팬들 마음은 아팠을 것"

2.

[단독]'지메시'지소연 3년만의 英컴백,버밍엄시티 깜짝 임대...이금민과 한솥밥

3.

타팀 감독 마음까지 훔친 16홈런 타자, KIA는 이 선수 어떻게 쓸까

4.

"나 죽거든 네이마르에게..." 일면식도 없는 억만장자가 1조5800억원의 유산 전액을 남긴 이유

5.

[오피셜] '손흥민 방출보다 더 충격' 레비 토트넘 회장 사임...BBC "구단 역사상 가장 논쟁적인 인물"

스포츠 많이본뉴스
1.

"기력 부족하고, 수준 이하의 경기력" '美 최고 인기 스타' 손흥민, 英 떠나니까 막말 세례...이적 결정에 "팬들 마음은 아팠을 것"

2.

[단독]'지메시'지소연 3년만의 英컴백,버밍엄시티 깜짝 임대...이금민과 한솥밥

3.

타팀 감독 마음까지 훔친 16홈런 타자, KIA는 이 선수 어떻게 쓸까

4.

"나 죽거든 네이마르에게..." 일면식도 없는 억만장자가 1조5800억원의 유산 전액을 남긴 이유

5.

[오피셜] '손흥민 방출보다 더 충격' 레비 토트넘 회장 사임...BBC "구단 역사상 가장 논쟁적인 인물"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.