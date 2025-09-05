'와 이 선수들 대체 어떻게 모았지?' 이종범부터 윤석민까지, 믿기지 않…

|
[스포츠조선 나유리 기자]'레전드'들이 또 뭉친다. 역대급 화려한 출전 선수 명단이 발표됐다. '바람의 아들' 이종범부터 박용택, 이대호, 김태균, 이병규 등 KBO리그 레전드 은퇴 선수들이 다시 국가대표 유니폼을 입고 뛴다.
하라 다쓰노리 감독이 이끄는 TEAM JAPAN은 마스이 히로토시, 미야모토 신야, 오가사와라 미치히로, 와타나베 슌스케, 이나바 아츠노리, 이토이 요시오, 후쿠도메 고스케 선수 이외에 노미 아쓰시, 마쓰다 노부히로, 시미즈 나오유키, 이마무라 타케루, 이마에 토시아키, 타니시게 모토노부, 토리타니 다카시 선수 등 유명 선수들의 참석이 결정됐다.
이와 함께 한국팀 응원단 또한 구성이 완료됐다. 경기당일 조지훈 응원단장을 비롯하여 김나연, 김진아, 김한나, 김현영, 박소영, 안지현, 이미래, 이주희, 조연주, 천소윤 치어리더가 한국팀의 응원전을 주도할 계획이다. 한국팀(3루) 응원지정석은 티켓링크 공식 웹페이지 또는 어플리케이션에서 구매할 수 있으며, 구매 페이지에서 좌석도 및 경기장 좌석뷰를 확인할 수 있다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com