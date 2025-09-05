"KIA에서 되게 힘들게 왔다" 트레이드 예비 FA가 또? 왜 사령탑은 …

스포츠조선

2025-09-06

3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 8회초 NC 최원준이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.03/

[창원=스포츠조선 김민경 기자] "전 팀(KIA)에서 되기 힘들게 왔기 때문에, 그래도 편하게 경기도 꾸준하게 내주고 그러는데."

이호준 NC 다이노스 감독은 5일 창원 두산 베어스전에 앞서 다시 흔들리는 외야수 최원준을 향한 우려를 표했다. 지금은 감독이 선수를 다독일 때는 아니라고 봤다. 최원준 스스로 빠르게 답을 찾아 흔들리는 멘탈을 붙잡아야 한다고 강하게 이야기했다.

NC는 지난 7월 KIA 타이거즈와 대형 트레이드를 단행했다. NC는 야수 수혈이 급했고, KIA는 불펜 보강이 절실했다. 이호준 감독과 KIA 이범호 감독이 후반기 시작과 함께 트레이드 필요성에 공감하면서 급물살을 탔다. NC는 최원준과 외야수 이우성, 내야수 홍종표 등 KIA 1군 전력을 대거 데려오면서 KIA에 투수 김시훈과 한재승, 내야수 정현창을 내줬다.

이 트레이드의 핵심은 최원준이었다. 최원준은 서울고를 졸업하고 2016년 2차 1라운드 전체 3순위로 KIA에 입단한 특급 유망주였다. KIA 프랜차이즈 스타를 기대했던 선수기에 트레이드 결단은 꽤 충격이었다.

KIA는 최원준을 올해 주전 중견수로 활용할 계획이었다. 최원준이 올 시즌을 마치고 생애 첫 FA 자격을 얻기에 동기 부여도 충분히 되리라 믿었다. 그런데 76경기에서 타율 0.229(227타수 52안타), 4홈런, 19타점, OPS 0.595에 그쳤다. 수비에서 치명적 실책을 저질러 문책성 2군행을 통보받기도 했고, 트레이드 전까지 거의 벤치를 지키며 아까운 시간을 보내고 있었다. KIA는 올해 급성장한 오선우, 김석환 등이 최원준을 대신할 수 있으리라 믿고 과감히 트레이드 버튼을 눌렀다.


12일 서울 잠실구장에서 열린 NC-두산전. 4회초 2사 1루 최원준이 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.12/
최원준은 NC 이적 효과를 분명 봤다. KIA 때보다 훨씬 편한 얼굴로 그라운드에 나섰고, NC도 적극적으로 기회를 줬다. 32경기에서 타율 0.246(122타수 30안타), 2홈런, 18타점, OPS 0.657을 기록했다.

NC 이적 후 성적이 조금 더 낫긴 하지만, NC가 최원준에게 좋은 조건의 FA 계약을 제안할지는 확신이 서진 않는다. 최원준에게 기대하는 기대치에는 여전히 못 미치기 때문. 최원준은 9월 4경기에서 17타수 1안타(타율 0.059)에 그치면서 또 멘탈이 흔들리기 시작했다는 후문이다.

이 감독은 "(최)원준이가 조금 멘탈적으로 많이 힘들어하는 것 같아서 조금 걱정이다. 더 이상 어떻게 우리가 관리해 줄 수 있는 방법은 없지 않나. 전 팀에서 되게 힘들게 왔기 때문에 그래도 편하게 경기에 꾸준하게 내주고 했다. 또 한번 이런 시기가 왔다면, 이제는 본인이 KIA에서도 경험했기 때문에 스스로 찾아내고 이겨내야 한다. 더 이상 우리가 해줄 수 있는 편안함은 없다"고 단호하게 이야기했다.


이 감독은 이어 "우리가 여기서 뭘 더 해주는 것도 선수가 부담스럽다. '괜찮아' 뭐 이런 말을 하는 자체가 선수한테는 오히려 더 스트레스일 것 같다. 그래서 본인이 잘 이겨내서 만들어야 한다고 생각한다"고 강조했다.

최원준은 좋을 때는 3할 또는 2할9푼 정도의 타율을 기록할 수 있는 타격 능력을 갖췄다. KIA에서 이미 증명했고, 그랬기에 올해 부진이 KIA도 선수도 믿기지 않았다. 중요한 예비 FA 시즌에 유독 기복이 심한 시즌을 보내고 있는데, 이 감독의 바람대로 최원준은 스스로 한번 더 알을 깨고 나올 수 있을까.


14일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 NC 다이노스의 경기. 1회초 무사 2루 NC 박민우 땅볼 때 최원준이 3루를 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.14/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

