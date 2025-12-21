탁재훈, 제주도 집 최초 공개...본채·별채 따로 "5일 만에 지었다" ('미우새')

기사입력 2025-12-21 22:30


탁재훈, 제주도 집 최초 공개...본채·별채 따로 "5일 만에 지었다" …

[스포츠조선 조윤선 기자] 탁재훈의 제주도 집이 공개됐다.

21일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 탁재훈의 제주도 NEW 하우스가 최초로 공개됐다.

이날 탁재훈은 제주도 집을 공개했다. 서장훈은 "탁재훈이 원래 제주도에 오래 살았고 집이 있다. 녹화가 있으면 서울에 오고 일 없을 때는 제주도에 산다. 서울에서는 어머니랑 같이 살고, 제주도에서는 혼자 산다"고 설명했다.

눈을 뜨자마자 침대에 누운 채 바다를 바라본 탁재훈은 "아침에 일어나서 바다를 보니까 좋긴 좋다"며 만족감을 드러냈다. 이어 뉴스를 확인하던 그는 '돌싱포맨' 종영 기사를 접하고는 "프로그램 하나 잃었다. 김준호, 이상민 결혼하는 바람에 나까지 망했다"며 좌절해 웃음을 자아냈다.


탁재훈, 제주도 집 최초 공개...본채·별채 따로 "5일 만에 지었다" …
이를 본 신동엽은 "사실 재훈이 형 입장에서는 억울할 수 있다. 이참에 재훈이 형도 결혼하면 덜 억울할 거 같다"고 말해 폭소케 했다.

침대에서 일어난 탁재훈은 거실과 주방이 있는 1층으로 내려갔다. 복층 구조의 집은 혼자 살기 딱 좋은 크기와 깔끔한 인테리어로 시선을 사로잡았다.

탁재훈의 제주도 집은 본채와 별채로 나뉘어 있으며, 별채는 손님용으로 사용하고 있다고. 서장훈은 "요즘 유행하는 조립형 주택이다. 5일 만에 지었다고 한다"고 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

40kg 빠진 최준석, 20억 사기당해 월세살이 "아내 몰래 살던 전셋집 바꿔" ('사당귀')

2.

현빈이 밝힌 ♥손예진과의 시작 "'사랑의 불시착' 끝난 후...옷 젖듯 사랑"

3.

박원숙, '같이삽시다' 종영 이유 "'같이 살이' 고되게 느껴져..체력적 한계"

4.

방탄소년단 RM, 하이브에 작심 발언 "우리에게 애정 가져달라"

5.

이영애, '30년 절친' 故 윤석화 추모 "나의 스타, 편히 쉬세요"

연예 많이본뉴스
1.

40kg 빠진 최준석, 20억 사기당해 월세살이 "아내 몰래 살던 전셋집 바꿔" ('사당귀')

2.

현빈이 밝힌 ♥손예진과의 시작 "'사랑의 불시착' 끝난 후...옷 젖듯 사랑"

3.

박원숙, '같이삽시다' 종영 이유 "'같이 살이' 고되게 느껴져..체력적 한계"

4.

방탄소년단 RM, 하이브에 작심 발언 "우리에게 애정 가져달라"

5.

이영애, '30년 절친' 故 윤석화 추모 "나의 스타, 편히 쉬세요"

스포츠 많이본뉴스
1.

[포토] 김희진, 서브득점이다!

2.

[포토] 서브 에이스 김희진, 강성형 감독과 하이파이브

3.

[포토] 카리와 인사하는 빅토리아

4.

손흥민은 대체 어떤 리더였나..."정말 미친 짓"→"불필요한 행동으로 퇴장" 경기 완전히 망친 토트넘 주장, 날 선 비난 폭주

5.

[포토] 나현수와 카리의 포옹, 이겨서 다행이야

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.