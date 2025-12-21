김종국, '8년 열애→이별' 송지효에 "♥반쪽 찾아 행복하길"..황금열쇠 선물(런닝맨)
[스포츠조선 김소희 기자] '런닝맨' 김종국이 송지효를 위해 40만원 상당의 '행운의 황금 열쇠'를 준비해 눈길을 끌었다.
21일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 '크리스마스 선물에 닿기를' 레이스로 꾸며졌다. 이날 멤버들은 크리스마스 분위기의 의상을 입고 등장, 각자 비밀리에 준비한 선물을 선보였다.
등장한 선물로는 금 반 돈 열쇠, 발각질 제거기, 술잔 세트, 중고 헤어스타일러, 바디로션, 호피 무늬 팬티 등이 있었다.
'행운의 황금 열쇠'가 등장하자 멤버들은 놀라움을 감추지 못했다. 약 40만원 상당의 선물에 지석진은 "우리 중에 돈이 제일 많이 있는 유재석"을 지목했지만, 유재석은 "나 아닌데"라고 부정했다.
알고보니 황금 열쇠를 가져온 주인공은 평소 '짠돌이'로 알려진 김종국으로 밝혀졌다. 김종국은 "연말도 됐고, 선물 주려고 가져왔다"며 인터넷 쇼핑을 배우며 직접 준비한 사연을 전했다. 특히 그는 이 선물을 송지효에게 주고 싶었다고 밝히며, "금이 행운의 상징 아니냐. 지효가 남자를 만나서 행복해졌으면 좋겠다"라고 선물의 이유를 전했다.
이어 "반쪽 찾으라는 의미로 반 돈을 준비했다. 둘이 한 돈이 되라고. 나는 이제 필요 없으니까"라고 의미를 전했다. 감동한 송지효는 김종국과 포옹하며 마음을 전했다.
하지만 규칙상 송지효가 황금 열쇠를 직접 받지 못하면서, 김종국은 선물을 다시 가져가며 "생색 다 내고 금 선물 다시 가져간다. 내심 안 맞히길 고대했다"며 미소를 지었다.
한편, 송지효는 지난주 '런닝맨'에서 "4~5년 전 8년 사귄 남자친구가 있었다"고 열애 사실을 고백해 화제를 모았다. 송지효는 열애 상대에 대해 "멤버들도 모르는 사람"이라고 밝혔다.
