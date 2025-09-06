'득타율 0.356' 한화 타선에 해결사 채은성이 돌아왔다...삼성과 주…

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]한화 타선에 해결사가 돌아왔다.
주포 채은성이 부상을 털고 라인업에 이름을 올렸다.
|
115경기에서 타율 0.299(415타수 124안타), 19홈런 80타점에 OPS(출루율+장타율) 0.857으로 한화 타선을 이끌었다. 득점권타율이 0.356에 달할만큼 클러치 히터로 결정적인 타점을 올려왔다.
팀 내 규정타석을 채운 타자 중 타율과 타점, 홈런 2위, OPS 1위 기록이다.
채은성이 부상으로 외인 주포 리베라토와 동반 이탈 하며 한화는 최근 경기에서 어려움을 겪었다. 다행히 살아난 4번 노시환 등 선수들의 고른 활약으로 버틸 수 있었다.
시즌 막판 선두 LG 트윈스와의 격차를 5.5경기차에서 줄이지 못하고 있는 한화로선 채은성의 합류가 천군만마다. 당장 6,7일 대구 2연전이 중요하다.
부상 공백 동안 무뎌졌을 타격감을 빠르게 회복하는 것이 관건. 채은성의 합류가 어떤 긍정적 시너지를 가져올지 한화팬들의 기대감이 커지고 있다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com