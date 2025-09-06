'득타율 0.356' 한화 타선에 해결사 채은성이 돌아왔다...삼성과 주…

스포츠조선

'득타율 0.356' 한화 타선에 해결사 채은성이 돌아왔다...삼성과 주말 2연전 겨냥, 박정현 장규현 말소

기사입력 2025-09-06 15:17


21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 2회말 1사 한화 채은성이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]한화 타선에 해결사가 돌아왔다.

주포 채은성이 부상을 털고 라인업에 이름을 올렸다.

채은성은 6일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성전에 5번 1루수로 선발 출전한다. 한화는 채은성을 5일 등록하고, 장규현, 박정현을 말소했다. 지난달 25일 발가락 통증으로 엔트리에서 말소됐던 채은성은 11일 만에 1군 선수단에 복귀했다.


14일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 2회 무사 2루. 채은성의 적시타 때 득점에 성공한 노시환. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.14/
채은성은 올 시즌 한화 타선의 해결사로 활약해왔다.

115경기에서 타율 0.299(415타수 124안타), 19홈런 80타점에 OPS(출루율+장타율) 0.857으로 한화 타선을 이끌었다. 득점권타율이 0.356에 달할만큼 클러치 히터로 결정적인 타점을 올려왔다.

팀 내 규정타석을 채운 타자 중 타율과 타점, 홈런 2위, OPS 1위 기록이다.

채은성이 부상으로 외인 주포 리베라토와 동반 이탈 하며 한화는 최근 경기에서 어려움을 겪었다. 다행히 살아난 4번 노시환 등 선수들의 고른 활약으로 버틸 수 있었다.

시즌 막판 선두 LG 트윈스와의 격차를 5.5경기차에서 줄이지 못하고 있는 한화로선 채은성의 합류가 천군만마다. 당장 6,7일 대구 2연전이 중요하다.


부상 공백 동안 무뎌졌을 타격감을 빠르게 회복하는 것이 관건. 채은성의 합류가 어떤 긍정적 시너지를 가져올지 한화팬들의 기대감이 커지고 있다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

