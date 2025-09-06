"리베라토도 복귀, 수비도 오케이" 완전체 향하는 한화 타선...18G …

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스 타선이 완전체를 향하고 있다.
이날 삼성전에는 해결사 채은성이 5번 1루수로 선발 출전한다. 지난달 마지막 경기에서 허벅지를 다쳐 휴식을 취해온 최재훈도 8번 포수로 선발출전한다.
115경기에서 타율 0.299(415타수 124안타), 19홈런 80타점에 OPS(출루율+장타율) 0.857으로 한화 타선을 이끌었다. 득점권타율이 0.356에 달할만큼 클러치 히터로 결정적인 타점을 올려왔다.
수비 중 어깨를 다쳤던 리베라토도 돌아온다. 지난 2일부터 훈련을 재개한 리베라토는 등록가능 일인 7일 삼성전에 선발출전할 예정이다.
김경문 감독은 리베라토에 대해 "바로 수비도 나갈 것"이라며 완벽하게 회복됐음을 암시했다.
플로리얼 부상 대체 외인으로 와서 정식 대체선수 계약을 한 리베라토는 한화의 복덩이다. 46경기 0.331의 타율과 8홈런, 29타점, 30득점, OPS 0.937로 맹활약 했다. 득점권타율도 0.405에 달하는 클러치히터에 몸을 아끼지 않는 허슬플레이어다.
주포들의 줄 복귀로 힘을 받을 한화 타선. 18경기 남은 시점에 5.5게임 차로 추격중인 1위 LG 트윈스와의 격차를 줄일수 있을지 한화팬들의 기대가 커지고 있다.
