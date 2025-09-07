'용병급 문동주, 부활 김서현, 완전체 타선' 4이닝 연속 병살타, 진땀…

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]힘든 경기였지만 한화 이글스로서는 희망적인 승리였다.
한화가 6일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성전에서 7대4로 승리하며 3연승을 달렸다. 이로써 한화는 이날 경기가 없었던 선두 LG를 5게임 차로 추격했다. 3일 대전 NC전 황영묵의 끝내기 안타로 6대5 승리를 거둔 뒤 사흘만에 치러진 경기. 선발 문동주가 상승세 삼성타선을 완벽하게 잠재웠다. 6⅓이닝 4안타 1볼넷 2실점. 8회 1사 1,2루에 마운드에 오른 김서현은 대타 전병우를 병살처리하고 위기를 넘긴 뒤, 9회 삼자범퇴를 이어가며 5타자 퍼펙트 세이브로 한화 구단 역사상 우완 투수 최초로 30세이브를 기록했다.
발가락 통증 부상을 털고 돌아온 채은성은 아직 실전 감각이 부족한 듯 5타수무안타 1타점에 그쳤지만 경기 후반으로 갈수록 타이밍이 맞아가는 모습.
손아섭 하주석 문현빈 노시환 등 상위타선이 활발한 터라 7일 삼성전에 리베라토가 돌아오고 채은성이 타격감각을 찾으면 짜임새 있는 타선으로 1위 탈환의 마지막 총력전을 펼칠 수 있을 전망이다.
