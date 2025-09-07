스포츠조선

"투수도 제2의 야수" 사령탑의 이례적 쓴소리, 좌우 승현의 미세한 수비 실수가 부른 나비효과

기사입력 2025-09-07 15:12


6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 8회초 한화 손아섭이 내야땅볼을 치고 삼성 이승현에 앞서 1루 베이스를 밟고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.06/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 박진만 감독이 세밀한 플레이를 주문했다.

박 감독은 7일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화전에 앞서 전날 한화전 패인을 복기하며 "(두차례의 수비 실수 후 빅이닝 허용이)제일 아쉽다. 상대팀이 잘 쳐서 점수를 준 게 아니고 실책으로 인해서 빅이닝을 만들어 준 흐름으로 이어져서 그런 부분이 좀 많이 아쉽다"고 말했다.

견고함을 자랑하는 삼성은 2회부터 5회까지 병살타 4개를 완성시키며 탄탄함을 과시했다.

하지만 두 차례의 실수가 결정적 실점으로 연결되며 4대7로 패했다.

한화는 0-0이던 2회초 삼성 수비의 실책 하나를 집요하게 파고들어 4점을 선취했다.

선두 이진영이 우전안타로 출루했다. 이도윤의 투수 앞 땅볼을 잡은 좌완 이승현의 2루 송구가 조금 짧았다. 유격수 이재현이 병살타를 의식해 서두르는 과정에서 중견수 쪽으로 빠뜨리며 무사 1,3루. 최재훈이 당황한 이승현으로부터 볼넷을 골라 무사만루. 이원석의 선제 적시타, 손아섭의 2타점 2루타, 하주석의 적시타 등 3연속 적시타로 순식간에 4-0이 됐다.


6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 2회초 삼성 이승현이 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 경기를 지켜보는 삼성 박진만 감독의 모습. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.06/
삼성은 7회말 3득점 하며 4-5로 바짝 추격했다. 역전 흐름. 하지만 한화는 또 한번 삼성 수비진의 틈을 놓치지 않았다.

8회초 2사 후 손아섭이 1루수 앞 내야안타로 출루했다. 안타로 기록됐지만 우완 이승현의 베스트커버가 늦었고, 1루수 디아즈의 토스도 늦었다. 아웃됐다면 이닝이 끝날 수 있었던 상황.


행운의 찬스를 한화는 또 한번 살렸다. 하주석의 안타로 2사 1,3루에서 문현빈의 우익수 키 넘어가는 적시타와 노시환의 좌익선상 적시 2루타가 이어지며 7-4로 달아났다. 승부는 사실상 거기서 끝이었다.

박진만 감독은 작심한 듯 투수들의 세밀한 수비를 당부했다. 그는 "투수 같은 경우도 투구한 후에는 제2의 야수니까 그런 세심한 부분을 조금 더 잘 준비해야 될 것 같다"며 "2회 병살 플레이 과정에서 나온 송구 실수나, 후반에 1점 차까지 쫓아간 상황에서 이승현이 1루 베이스 커버 늦은 걸로 인해서 우리가 점수를 줬기 때문에 세심한 부분이 어제 게임에서는 부족했던 것 같다"고 짚었다.

사령탑의 이례적 쓴소리. 단단한 수비의 팀 삼성이지만 더 강팀이 되기 위해서는 투수들도 수비, 퀵모션 등 세밀한 플레이 강화에 동참해야 한다. 야구는 어떤 작은 틈에서 봇물이 터질 지 모르기 때문이다. 특히 가을야구 같은 빅게임에서는 세심한 플레이 하나가 승패를 좌우한다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com



