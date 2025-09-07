"투수도 제2의 야수" 사령탑의 이례적 쓴소리, 좌우 승현의 미세한 수비…

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 박진만 감독이 세밀한 플레이를 주문했다.
하지만 두 차례의 실수가 결정적 실점으로 연결되며 4대7로 패했다.
한화는 0-0이던 2회초 삼성 수비의 실책 하나를 집요하게 파고들어 4점을 선취했다.
|
|
8회초 2사 후 손아섭이 1루수 앞 내야안타로 출루했다. 안타로 기록됐지만 우완 이승현의 베스트커버가 늦었고, 1루수 디아즈의 토스도 늦었다. 아웃됐다면 이닝이 끝날 수 있었던 상황.
행운의 찬스를 한화는 또 한번 살렸다. 하주석의 안타로 2사 1,3루에서 문현빈의 우익수 키 넘어가는 적시타와 노시환의 좌익선상 적시 2루타가 이어지며 7-4로 달아났다. 승부는 사실상 거기서 끝이었다.
박진만 감독은 작심한 듯 투수들의 세밀한 수비를 당부했다. 그는 "투수 같은 경우도 투구한 후에는 제2의 야수니까 그런 세심한 부분을 조금 더 잘 준비해야 될 것 같다"며 "2회 병살 플레이 과정에서 나온 송구 실수나, 후반에 1점 차까지 쫓아간 상황에서 이승현이 1루 베이스 커버 늦은 걸로 인해서 우리가 점수를 줬기 때문에 세심한 부분이 어제 게임에서는 부족했던 것 같다"고 짚었다.
사령탑의 이례적 쓴소리. 단단한 수비의 팀 삼성이지만 더 강팀이 되기 위해서는 투수들도 수비, 퀵모션 등 세밀한 플레이 강화에 동참해야 한다. 야구는 어떤 작은 틈에서 봇물이 터질 지 모르기 때문이다. 특히 가을야구 같은 빅게임에서는 세심한 플레이 하나가 승패를 좌우한다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com