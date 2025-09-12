[2025 KBO리그 기록실] 두산 vs KIA (9월 12일)

신대일 기자
기사입력 2025-09-12 22:12
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
소방차 정원관 "이상원 배신에 멤버 교체..솔로 욕심 때문" ('원더풀라이프')
♥하니 어쩌나…'환자 사망' 양재웅 엄벌 청원 ‘1만 명 돌파’
김대호, 기안84도 놀란 광기..집 안에 모래 20박스 쏟아 로망 실현 ('나혼산')
정동원 ‘5억 협박범’ 정체 공개…"가해자는 서울 친구"
'현빈♥' 손예진, 어쩔 수 없는 엄마 "子 낳고 좋아하는 여행도 못 가" ('십오야')
한화 선두 추격 호재? '고춧가루 부대 에이스' 안나온다…"피로감이 있다"
염갈량, 호부지의 바람이 통했다. NC-LG전 6시37분 우천 취소 결정[잠실 현장]
'판사님, 이러다 MVP까지 하시겠네요' 양키스 저지, 45-46호 연타석 홈런 폭발. 구단 역대 4위 타이 등극
"얼굴 염산 테러에 시력 잃을 뻔했다" 1030억짜리 뉴캐슬 이적생의 '충격 과거'와 놀라운 멘털
3일 연속 외국인 만났던 LG, 비가 살렸다. 14승,10승 외인 비켜가[잠실 코멘트]