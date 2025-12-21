그림 신민아, 글 김우빈..직접 만든 청첩장→메뉴카드까지 "So cute♥"

기사입력 2025-12-21 17:23


그림 신민아, 글 김우빈..직접 만든 청첩장→메뉴카드까지 "So cute…

그림 신민아, 글 김우빈..직접 만든 청첩장→메뉴카드까지 "So cute…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 신민아, 김우빈의 결혼식 청첩장에 이어 아기자기한 메뉴 카드가 공개돼 눈길을 끈다.

21일 신민아의 헤어 스타일리스트는 "Happy Wedding & Merry Christmas"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진에는 지난 20일 서울 신라호텔에서 열린 신민아, 김우빈의 결혼식에 마련된 식사 메뉴 카드가 담겨 있다. 메뉴 카드에는 직접 손으로 그린 듯한 두 사람의 상반신 일러스트가 담겨 있으며, 아기자기한 작은 꽃다발 장식이 더해져 따뜻하고 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 이를 본 헤어 스타일리스트는 "So Cute"라는 감탄을 덧붙이며 두 사람의 센스를 칭찬했다.


그림 신민아, 글 김우빈..직접 만든 청첩장→메뉴카드까지 "So cute…
앞서 해당 스타일리스트는 지난달에도 두 사람의 청첩장을 공개해 화제를 모은 바 있다. 당시 공개된 청첩장은 신민아가 직접 그린 그림과 김우빈의 손글씨가 담긴 수제 드로잉 청첩장으로, '그림 신민아, 글 김우빈'이라는 문구가 더해져 예비부부의 감성이 고스란히 녹아 있다는 반응을 얻었다.

두 사람은 지난 20일 오후 7시 서울 중구 장충동 신라호텔에서 비공개 예식을 올렸다. 사회는 배우 이광수가, 축가는 카더가든이 맡았다.

신민아와 김우빈은 지난 2015년 한 의류 브랜드 광고 모델로 만나 연인으로 발전했고, 같은 해 7월 열애 사실을 공식 인정했다. 특히 2017년 김우빈이 비인두암 판정을 받고 투병할 당시 신민아는 곁을 지키며 변함없는 사랑을 보여줬다. 이번 결혼으로 두 사람은 10년 열애의 결실을 맺게 됐다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“아린아 ♥사랑해” 주우재, 수상소감 중 공개 고백..현장 술렁

2.

이혼 후 홀로 키웠다...오윤아, 발달장애 아들 "10대 마지막 겨울"

3.

'15억 사기 피해' 양치승, 보톡스 부작용까지 "눈썹이 이마로 올라갔다"

4.

‘저속노화’ 정희원, 맞고소 당해..“스토킹”vs“성추행” 진실은

5.

'정혜영♥' 션, 폭풍 성장 4남매와 연탄 봉사.."父 따라서 10년 차"

연예 많이본뉴스
1.

“아린아 ♥사랑해” 주우재, 수상소감 중 공개 고백..현장 술렁

2.

이혼 후 홀로 키웠다...오윤아, 발달장애 아들 "10대 마지막 겨울"

3.

'15억 사기 피해' 양치승, 보톡스 부작용까지 "눈썹이 이마로 올라갔다"

4.

‘저속노화’ 정희원, 맞고소 당해..“스토킹”vs“성추행” 진실은

5.

'정혜영♥' 션, 폭풍 성장 4남매와 연탄 봉사.."父 따라서 10년 차"

스포츠 많이본뉴스
1.

김혜성 'WS 0타석' 충격 홀대 이유 밝혀졌다! → 美 유력지 일침. 경기 거듭할수록 밑천 드러나

2.

'패패패패패무무패패패패패패패패패패' 한국인 EPL 역사상 최악의 팀 확정, 韓 역대 7호 강등 기정 사실...2부행 확률 99.71%

3.

[오피셜]"광주가 없었다면 지금의 이정효는 존재하지 않았을 겁니다" 4년만에 '아름다운 작별'…수원 삼성행 유력시(전문)

4.

'韓축구 충격의 연속' 홍콩에 0-2 지고 중국과 1-1 비겨…U-15 동아시안컵 1위 무산→22일 한일전

5.

"지금까지 야구했다면 어땠을까요"…꽃 피지 못한 거포, '88둥이'의 13번째 12월21일

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.