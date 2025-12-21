'정혜영♥' 션, 폭풍 성장 자녀들과 연탄 봉사.."父 따라서 10년 차"
[스포츠조선 조윤선 기자] 지누션의 션이 자녀들과 함께한 연탄 봉사 현장을 공개했다.
션은 21일 "16살 셋째 하율이. 아빠 따라 연탄 19장 FLEX"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 그는 "6살 때부터 아빠 따라 연탄 봉사를 놀이처럼 따라왔던 하율이. 한 장씩 들고 나르고 아빠 지게 타고 돌아오던 하율이가 이제 커서 아빠만큼 들고 나르네요. 하율아, 운동해서 건강해진 몸으로 힘은 그렇게 쓰는 거야"라며 애정을 드러냈다.
이어 둘째 하랑에 대해서는 "하랑이의 시크한 연탄 봉사. 오늘은 분위기 있게 연탄 12장. 2015년부터 아빠하고 연탄 봉사를 했으니 이제 10년 차 베테랑"이라고 설명했다.
막내 하엘이에 대해서도 언급했다. 션은 "리틀 혜영 막내 하엘이. 5살부터 아빠 따라 연탄 봉사 따라다니면서 그 가파른 104마을 언덕을 연탄 한 장을 지게에 실어서 나르던 열정 만렙의 하엘이. 항상 너무 많이 실으려고 해서 내가 말려야 했던 하엘이가 이제 8년 차 연탄 봉사를 하며 일상에서 여유를 갖는 시간으로 만들고 있는 거 같네요"라고 전했다.
공개된 사진 속에는 묵묵히 연탄을 나르는 하랑, 하율, 하엘의 모습이 담겼다. 어린 시절부터 연탄 봉사 현장을 찾아온 이들은 이제 주머니에 손을 넣고 여유롭게 연탄을 나를 만큼 익숙한 모습으로 눈길을 끈다. 부모를 닮은 선한 인상 또한 훈훈함을 더한다.
사진을 본 네티즌들은 "1등 가족", "너무나 존경스럽습니다", "가족 모두가 어쩜 그렇게 다 고운가요", "듬직하고 기특해요"등의 반응을 보였다.
한편 션은 2004년 한 살 연하의 배우 정혜영과 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.