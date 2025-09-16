스포츠조선

동료와 충돌이라니.. 불의의 사고, 시즌 아웃설까지 → 홍창기가 고백한 진심 "처음엔 믿고 싶지 않았다"

기사입력 2025-09-16 08:03


동료와 충돌이라니.. 불의의 사고, 시즌 아웃설까지 → 홍창기가 고백한 …
13일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 7회말 LG 홍창기가 대타로 타석에 나서 안타를 날린 뒤 교체된 후 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.13/

동료와 충돌이라니.. 불의의 사고, 시즌 아웃설까지 → 홍창기가 고백한 …
13일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 7회말 LG 홍창기가 대타로 타석에 나서 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.13/

[스포츠조선 한동훈 기자] "처음에는 믿고 싶지 않았다."

LG 트윈스 홍창기가 무릎 부상을 딛고 123일 만에 돌아왔다. 그는 다친 순간을 돌아보며 스스로 부주의했다고 자책했다.

홍창기는 5월 13일 잠실 키움전, 수비 도중 김민수와 충돌했다. 뜬공 타구에 홍창기가 내려오고 있었고 김민수는 뒷걸음질을 쳤다. 시야확보와 콜플레이가 꼬였다. 둘이 부딪쳤다.

홍창기가 크게 다쳤다. 왼쪽 무릎 측부 인대 파열. 수술까지 받아야 했다. 최초 진단 시 재활에만 4~5개월이 예상됐다. 사실상 시즌 아웃이었다.

하지만 홍창기는 돌아왔다. 13일 잠실 KIA전에 대타로 나와 안타를 쳤다. 14일에도 대타로 등장, 희생플라이 타점을 올렸다.

홍창기는 "일단 처음에는 믿고 싶지 않았다. 혼자서 많은 생각을 했다"고 돌아봤다.

홍창기는 "내가 콜을 더 과감하게 하고 들어갈 걸, 아예 그냥 처음부터 포기할 걸, 뭐 이런 생각들을 많이 했다. 내가 부주의했다. (김)민수와 소통을 많이 했어야 했는데 아쉬웠다. 또 같은 상황이 온다면 더 과감하게 내가 콜을 해야겠다 마음을 먹게 됐다. 어차피 다쳤는데 재활 잘해서 최대한 빨리 돌아올 수 있도록 하자고 생각했다"고 털어놨다.

홍창기도 내년을 생각했다.


동료와 충돌이라니.. 불의의 사고, 시즌 아웃설까지 → 홍창기가 고백한 …
13일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 7회말 LG 홍창기가 대타로 타석에 나서 안타를 날린 뒤 1루로 달려나가고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.13/

동료와 충돌이라니.. 불의의 사고, 시즌 아웃설까지 → 홍창기가 고백한 …
14일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 3회말 1사 1,3루 홍창기가 1타점 희생플라이를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.14/

동료와 충돌이라니.. 불의의 사고, 시즌 아웃설까지 → 홍창기가 고백한 …
13일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 7회말 LG 홍창기가 대타로 타석에 나서 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.13/

홍창기는 "처음에 진료를 갔을 때 빨라야 10월 정도를 이야기하셨다. 아 올 시즌은 이렇게 끝날 수도 있겠다는 생각이 들었다. 한 달 정도는 정말 많은 생각이 들었다"며 가슴을 쓸어내렸다.

그런데 예후가 상당히 좋았다.

홍창기는 "재활에 들어갔는데 다른 케이스에 비해 상태가 좋았다. 무릎을 굽히는 각도도 잘 나왔다. 통증도 많이 없었다. 그래서 관리를 더 잘하면 (올해 복귀가)될 수도 있겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.

주변인 모두가 홍창기의 조기 복귀를 위해 힘을 쏟았다.

홍창기는 "너무 많은 도움을 받았다. 가족들은 당연하고 팀에서도 우리 트레이닝 코치님들 정말 많이 도와주셨다. 병원 갈 때나 아프다고 할 때나 누구 하나 빠짐없이 다 도움을 주셨다. 초기 재활은 외부에서 했는데 거기 선생님들도 진짜 너무 많은 시간을 투자 해주셨다. 덕분에 빨리 돌아올 수 있었다"며 거듭 감사 인사를 전했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'서수연♥' 이필모 "방 5개 집서 혼자 살았는데..결혼후 1평 베란다만 내 공간"(4인용식탁)

2.

정가은, 이혼 후 생활고 고백하더니…"나 써달라고 회사 찾아갔다"

3.

김민교 "병원장父, 사기 당하고 스님 돼..15년 안봤는데 췌장암 말기, 마지막 3년 함께했다"(4인용식탁)

4.

라미란, -13kg 후 노출증 부작용..."51세인데 자꾸 크롭 입어"

5.

이영애, 北 김정일 '열혈팬' 소문에.."어떻게 이런일 있나 싶었다"(손석희의 질문들3)

스포츠 많이본뉴스
1.

英 매체 대서특필! 손흥민 반의반도 못하고 '방출 임박'→최악의 공격력+승부차기 실축…"임대 이야기 나온다"

2.

LG 3G 차 추격! 자력 우승 기회는 있다…한화, '고춧가루' 간신히 피했다 키움 7-6 진땀 제압 [대전 리뷰]

3.

"진심으로 사과드린다" 사상 초유의 사태에 결국 고개 숙였다…재발 방지 약속하나

4.

LG에서 복덩이가 왔다…"승부처 생각" 투입→16G 연속 무실점 행진이라니

5.

양의지 아프고 김재환·정수빈·양석환 전부 2군에.. → 두산 올 시즌 이렇게 끝나나

스포츠 많이본뉴스
1.

英 매체 대서특필! 손흥민 반의반도 못하고 '방출 임박'→최악의 공격력+승부차기 실축…"임대 이야기 나온다"

2.

LG 3G 차 추격! 자력 우승 기회는 있다…한화, '고춧가루' 간신히 피했다 키움 7-6 진땀 제압 [대전 리뷰]

3.

"진심으로 사과드린다" 사상 초유의 사태에 결국 고개 숙였다…재발 방지 약속하나

4.

LG에서 복덩이가 왔다…"승부처 생각" 투입→16G 연속 무실점 행진이라니

5.

양의지 아프고 김재환·정수빈·양석환 전부 2군에.. → 두산 올 시즌 이렇게 끝나나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.