이지혜, 둘째 엘리마저 '♥문재완' 붕어빵..."귀염둥이 볼록배" 러블리…

2025-11-10


[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지혜가 '남편 붕어빵' 둘째 딸 엘리의 투샷을 공개했다.

10일 이지혜는 "묘하게 닮은 그와 그녀"라며 두 사람의 모습에 빵 터졌다.

'큰 태리' '작은 태리'로 불리는 문재완과 큰 딸 태리에 이어 엘리 역시 아빠를 쏙 빼닮은 모습.

이지혜는 거기에 "귀염둥이 볼록배"라며 엘리의 귀여운 뱃살을 자랑하기도 했다.

한편 이지혜는 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있으며, SNS와 유튜브 채널을 통해 활발히 소통하고 있다.

