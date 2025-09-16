'먹튀가 무슨 뜻인가요?' ML 몸값 '톱3' 계약 첫 해부터 펄펄, 슈…

스포츠조선

'먹튀가 무슨 뜻인가요?' ML 몸값 '톱3' 계약 첫 해부터 펄펄, 슈퍼스타 진정성과 성실함[스조산책 MLB]

기사입력 2025-09-16 10:31


뉴욕 메츠 후안 소토가 지난 14일(한국시각) 텍사스 레인저스전에서 7회 홈런을 터뜨린 뒤 세리머니를 하며 베이스를 돌고 있다. AP연합뉴스

토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어가 지난 6일(한국시각) 뉴욕 양키스전에서 5회 홈런을 터뜨린 뒤 세리머니를 하며 홈인하고 있다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 최고 몸값 선수는 뉴욕 메츠 후안 소토다.

지난해 12월 15년 7억6500만달러라는 천문학적 액수로 뉴욕 양키스를 떠나 라이벌인 메츠로 둥지를 옮겼다. 전세계 스포츠 역사상 단일 계약으로는 최대 규모라고 보면 된다.

추후지급분(deferred money)이 한 푼도 없고, 2029년 월드시리즈 종료 후 옵트아웃 권리도 부여했다. 메츠가 이 옵트아웃 조항을 소멸시키려면 남은 계약기간인 2030년부터 2039년까지 10년간 책정된 연평균 연봉 4600만달러를 5000만달러로 올리면 된다. 다시 말해 15년 동안 최대 8억500만달러가 지급될 수 있다.

AL에서는 토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어가 몸값 1위다. 지난 4월 초 14년 5억달러에 연장계약을 했다. 내년부터 2039년까지 해당하는데, 사이닝보너스만 3억2500만달러다. 기형적인 계약 구조지만, 사이닝보너스를 계약기간이 끝나는 2039년까지 나눠서 받기 때문에 실질적으로 책정 연봉과 함께 매년 지급되는 금액은 2026년 3000만달러, 2027년 3100만달러, 2028년 3200만달러, 2029년 3300만달러 등 조금씩 늘어난다. 게레로 역시 추후지급분은 없다.


블라디미르 게레로 주니어. Imagn Images연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스
LA 다저스 오타니 쇼헤이가 2023년 12월 10년 7억달러에 FA 계약을 맺으며 역대 몸값 1위로 올라섰지만, 총액의 97.1%인 6억8000만달러를 계약기간이 끝난 뒤 2034~2043년까지 10년에 걸쳐 나눠받기로 해 실질 총액은 약 4억6100만달러다.

정리하면, 소토-게레로-오나티 순으로 몸값 1~3위가 정해진다고 보면 된다. 그런데 이들 세 명의 공통점이 하나 있다. 바로 계약이 이뤄진 직후부터 몸값에 걸맞는 활약을 펼치고 있다는 것이다.

오타니는 지난해 역사상 처음으로 50홈런-50도루를 달성하며 생애 세 번째 MVP에 올랐다. 올시즌에도 50홈런에 100타점-140득점 페이스를 보이며 생애 네 번째 MVP를 향해 막판 스퍼트 중이다. 15일(이하 한국시각) 현재 타율 0.281(563타수 158안타), 49홈런, 93타점, 135득점, OPS 1.001을 기록하고 있다.

소토는 계약 첫 시즌인 올해 초반에는 부진했다. 5월까지 타율 0.231, OPS 0.770으로 메이저리그 데뷔 이후 최악의 2개월을 보냈다. 당시 성격 급한 현지 언론들은 '먹튀'라는 표현만 쓰지 않을 뿐, 역사상 최악의 계약이 될 수 있다는 우려를 나타냈다.


뉴욕 메츠 후안 소토. AFP연합뉴스

그러나 소토는 5월 말부터 달라졌다. 5월 31일 콜로라도 로키스전에서 4타수 2안타 1타점을 올리며 4경기 연속 무안타를 끊어낸 뒤 이튿날 콜로라도전에서는 시즌 9호 홈런을 터뜨리며 상승세의 시그널을 보냈다. 결국 그는 6월 한달 간 타율 0322, OPS 1.196, 11홈런, 20타점, 25득점을 기록하며 생애 첫 '이 달의 선수'로 선정됐다.

7월에 타율 0.211로 잠시 주춤했지만, 후반기 들어 꾸준한 타격감을 이어가며 팀내에서 가장 뜨거운 타자로 군림 중이다. 이날 현재 타율 0.262, 40홈런, 98타점, 114득점, 119볼넷, 32도루, OPS 0.921의 기록. 생애 처음으로 30-30을 달성했다. FA 시즌인 지난해 양키스에서 타율 0.288, 41홈런, OPS 0.989를 올렸으니, 올시즌 그 기세가 죽지 않았다고 봐도 무방하다.

다만 메츠는 최근 8연패의 늪에 빠져 와일드카드 3위 자리가 위협받게 됐는데, 이는 소토의 탓은 아니다. 같은 기간 소토는 32타수 10안타(0.313), 3홈런, 5타점을 올렸다.


LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스
게레로는 올해도 건강한 몸으로 풀타임 시즌을 소화하고 있다. 143경기에서 타율 0.304(537타수 163안타), 23홈런, 80타점, 93득점, 80도루, OPS 0.891을 기록 중이다. 커리어 하이였던 2021년에는 미치지 못해도 4년 만에 3할 타율에 100타점, 100득점 시즌을 재현할 수 있다.

게레로는 시즌 초반 잠깐 주춤했지만, 5월 이후 정상궤도에 올랐다. 월간 OPS를 보면 3~4월 0.763에서 5월 0.869, 6월 0.899, 7월 0.943으로 꾸준히 상승세를 이어갔다. 8월에 OPS 0.840으로 잠시 주춤했으나, 9월 들어 12경기에서 타율 0.468(47타수 22안타), 2홈런, 7타점, OPS 1.197을 마크 중이다.

토론토는 게레로가 이끄는 타선의 폭발력을 앞세워 최근 4연승을 포함해 9월 들어 8승4패의 호조를 이어갔다. 87승62패를 마크 중인 토론토는 동부지구 뿐만 아니라 AL 전체 1위를 달리고 있다.

개인적인 성향은 달라도 공통적으로 야구를 대하는 진지함과 성실함은 슈퍼스타답다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

