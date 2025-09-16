이종범 빠진 그 자리에 2군감독이 일주일만. 이강철 감독의 승부수 "이번…

|
[수원=스포츠조선 권인하 기자]KT 위즈가 5강을 위해 코칭스태프를 보강했다.
김태균 코치는 2019년 이강철 감독이 KT로 올 때 수석코치로 함께 두산에서 왔다. 지난해까지 6년간 수석코치로 이 감독과 함께 2021년 우승과 2023년 준우승 등 좋은 성적을 만들어왔다.
올시즌엔 2군 감독으로 보직을 옮겨 육성에 나섰다. KT 퓨처스팀은 남부리그에서 57승35패로 상무(70승1무25패)에 이어 2위의 좋은 성적을 올리고 있다. 이강철 감독은 "2군이 성적이 좋다. 좋은 기운을 받으면 좋지 않나"라며 김태균 2군 감독을 1군 코치로 올린 이유를 설명했다.
상위권의 강팀과의 승부라 KT에겐 중요한 일주일이다. 이강철 감독도 "이번주에 한시즌의 결과물이 나오지 않을까"라며 "여기서 산소호흡기를 떼느냐 붙이느냐가 이번주에 나올 것 같은데 비가 변수가 될 것 같다"라고 말했다.
15일 현재 3위 SSG부터 7위 NC까지는 4게임 차고, 5위 삼성과 7위 NC는 1.5게임 차에 불과하다. 어느 팀이든 연승과 연패가 나오면 순위가 바뀌면서 가을야구행 열차 탑승 여부가 결정될 수 있다.
가장 중요한 시기라고 여겼기에 1군에서 그동안 많은 경기를 치렀던 김태균 2군 감독의 힘까지 빌리려 한 것으로 해석된다.
일단 일주일로 기간을 잡았지만 성적에 따라 길어질 수도 있다. 이 감독은 "(성적이)좋으면 계속 갈 수도 있다"라며 김 감독이 1군 코치로 남을 수도 있음을 시사했다.
수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com