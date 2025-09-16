스포츠조선

롯데 천만다행! 감보아 이상 없다 → 벨라스케즈 불펜행

기사입력 2025-09-16 17:32


롯데 천만다행! 감보아 이상 없다 → 벨라스케즈 불펜행
10일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 롯데 감보아가 역투하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.10/

롯데 천만다행! 감보아 이상 없다 → 벨라스케즈 불펜행
투구하고 있는 롯데 선발 벨라스케즈.

[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 놀란 가슴을 쓸어내렸다. 외국인 에이스 감보아가 팔꿈치에 불편함을 느껴 등판이 밀렸는데 큰 부상은 아니었다.

김태형 롯데 감독은 16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2025 KBO리그 삼성 라이온즈전에 앞서 감보아는 특별한 이상이 없다고 전했다.

감보아는 당초 이날 선발로 나올 차례였다. 그런데 15일 박진이 선발투수로 예고됐다. 롯데는 '감보아가 왼쪽 팔꿈치 불편감을 호소했다. 이번 삼성과의 2연전에는 등판 없이 휴식을 취한다. 19일 NC전 이후 다시 등판 여부를 정할 계획'이라고 밝혔다.

갈 길 바쁜 롯데에 초대형 악재가 터진 셈이었다. 감보아는 롯데 1선발이다. 17경기 7승 6패 평균자책점 2.80을 기록했다. 롯데는 새 외국인투수 벨라스케즈 마저 극도로 부진했다. 감보아까지 이탈하면 외국인 원투펀치 없이 잔여 시즌을 치를 수도 있었다. 살얼음판 순위 싸움에 외국인투수가 없다는 것은 치명적이다.

다행스럽게도 감보아는 금방 회복했다. 김태형 감독은 "캐치볼도 하고 공을 몇 개 던져봤는데 괜찮다고 하더라. 이번 주 등판이 가능할 것 같다. 오늘(16일) 경기 끝나고 상의해서 다음 등판을 결정하겠다"고 밝혔다.

벨라스케즈는 불펜 대기한다. 벨라스케즈는 6경기 1승 4패 평균자책점 10.50에 그쳤다.


롯데 천만다행! 감보아 이상 없다 → 벨라스케즈 불펜행
13일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 1회초 2사 2루. 롯데 선발 벨라스케즈가 강판 당했다. 경기 지켜보는 롯데 김태형 감독. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.13/
김태형 감독은 "박세웅과 감보아가 안 좋다고 해서 벨라스케즈를 선발에 계속 둬야 하나 고민을 했었다. 그런데 새롭게 보고가 왔다. 박세웅 감보아 모두 이번 주 가능하다. 벨라스케즈는 중간에서 쓰려고 생각 중"이라고 전했다.

벨라스케즈는 일단은 편안한 상황부터 적응할 것으로 보인다.


김태형 감독은 "1이닝 정도 그냥 부담 없이 던질 수 있을 때 자기 공을 충분히 던지도록 만들어주는 것이 우선 좋을 것 같다. 새 이닝 들어갈 때 투입해 보겠다"고 예고했다.


대구=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

2.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

3.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

4.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

5.

MBC, 31년 만에 기상캐스터 제도 폐지했지만…故오요안나 유족은 분노[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

대반전! 매디슨+클루셉 못 믿어→이강인 당장 영입해…"창의적인 LEE 토트넘에 완벽히 부합"

2.

폭우에 벌써 수원은 물바다. LG-KT전 내일 더블헤더 가능성 UP[수원 현장]

3.

양우진이 한화로? 우완 강세, 야수 약진, 트라우마, 대표팀, 안갯속 신인드래프트, 운명은 2번픽에서 갈린다

4.

천둥.번개 동반 폭우 쏟아진 잠실구장, 순식간에 물웅덩이 생긴 더그아웃[잠실 현장]

5.

'이번엔 2루타+3경기 연속안타 보여드립니다' 애틀랜타의 보물이 되고 있는 웨이버픽 김하성, 이적 첫 2루타 폭발에 꾸준함마저 장착

스포츠 많이본뉴스
1.

대반전! 매디슨+클루셉 못 믿어→이강인 당장 영입해…"창의적인 LEE 토트넘에 완벽히 부합"

2.

폭우에 벌써 수원은 물바다. LG-KT전 내일 더블헤더 가능성 UP[수원 현장]

3.

양우진이 한화로? 우완 강세, 야수 약진, 트라우마, 대표팀, 안갯속 신인드래프트, 운명은 2번픽에서 갈린다

4.

천둥.번개 동반 폭우 쏟아진 잠실구장, 순식간에 물웅덩이 생긴 더그아웃[잠실 현장]

5.

'이번엔 2루타+3경기 연속안타 보여드립니다' 애틀랜타의 보물이 되고 있는 웨이버픽 김하성, 이적 첫 2루타 폭발에 꾸준함마저 장착

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.