아이고 마무리 김재윤 불안불안.. 삼성, 아무튼 이겼다! 롯데에 7-5 진땀승 → 5위 사수

기사입력 2025-09-16 22:14


16일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기, 6회말 무사 1,2루 삼성 디아즈가 역전 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.16/

[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 롯데 자이언츠와의 중요한 일전을 승리로 장식했다. 삼성 디아즈는 역대 외국인타자 한 시즌 최다 홈런과 최다 타점 신기록을 눈앞에 뒀다.

삼성은 16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO리그 롯데와의 경기에서 7대5 재역전승을 거뒀다. 6위 롯데에 0.5경기 차 쫓겼던 삼성은 맞대결을 이겨 1.5경기 차로 도망갔다. 마무리 김재윤이 안타를 3개나 맞으며 실점한 장면은 찝찝했다.

디아즈가 4타수 2안타 1홈런 4타점으로 타선을 이끌었다. 디아즈는 시즌 47홈런과 139타점을 쌓았다.

역대 외국인선수 한 시즌 최다홈런은 48개다. 2015년 삼성 나바로가 기록했다. 최다타점은 140점이다. 2015년 NC 테임즈가 달성했다. 디아즈는 홈런 2개만 추가하면 외국인선수 한 시즌 최다홈런과 최다타점 기록을 모조리 갈아치운다.

롯데가 출발이 좋았다. 1사 후 고승민이 볼넷 출루했다. 윤동희가 삼진을 당했지만 레이예스가 우전 안타를 쳤다. 2사 1, 3루에서 행운이 따랐다. 나승엽 타석에 포일이 나왔다. 포수 강민호가 공을 빠뜨렸다. 3루 주자 고승민이 홈에 무혈입성했다.

4회말 삼성이 역전했다. 김성윤 구자욱이 연속 볼넷을 골랐다. 무사 1, 2루에서 디아즈가 우전 적시타를 때렸다. 1-1. 무사 1, 3루에서 김영웅이 병살타를 쳤지만 구자욱은 홈을 밟았다.


16일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기, 6회말 무사 1,3루 삼성 구자욱이 1타점 동점타를 타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.16/

16일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기, 6회말 무사 1루 삼성 김성윤이 안타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.16/

16일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기, 9회초 삼성 김재윤이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.16/
6회초 롯데가 다시 역전했다. 선두타자 손호영이 좌익선상 2루타를 쳤다. 전민재가 보내기번트를 잘 댔다. 대타 전준우가 등장했다. 몸에 맞는 공으로 나갔다. 대주자 장두성이 들어갔다. 2루를 훔쳤다. 1사 2, 3루에서 황성빈이 삼진을 당했다. 고승민이 볼넷으로 1루를 채웠다. 2사 만루에서 윤동희가 2타점 중전 적시타를 뽑아냈다. 3-2.

삼성은 6회말 곧바로 재역전했다. 선두타자 김지찬이 볼넷으로 빅이닝 서막을 올렸다. 김성윤 구자욱의 연속 안타로 간단하게 동점을 만들었다. 무사 1, 2루에서 디아즈가 좌중간 3점 홈런을 폭발했다. 시즌 47호.


7회초 롯데가 1점을 만회했지만 삼성이 7회말 1점을 보태면서 3점 간격을 유지했다.

삼성은 8회 김태훈 9회 김재윤을 차례로 투입해서 승리를 지켰다. 김재윤은 9회말 1점을 주긴 했지만 승부에 지장은 없었다.


대구=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

