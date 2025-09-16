스포츠조선

'민폐 더 끼치면 안 돼' ERA 10.50 단기 용병의 면담 요청.. 벨라스케즈 불펜행 이렇게 결정됐다 → "팀을 위해 뭐든 하겠다"

기사입력 2025-09-17 05:24


'민폐 더 끼치면 안 돼' ERA 10.50 단기 용병의 면담 요청.. …
16일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기, 6회말 2사 1루 롯데 벨라스케즈가 마운드에 오르고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.16/

'민폐 더 끼치면 안 돼' ERA 10.50 단기 용병의 면담 요청.. …
16일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기, 6회말 투구를 끝낸 롯데 벨라스케즈가 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.16/

[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 새 외국인투수 벨라스케즈가 결국 선발 보직을 내려놓았다. 팀에 어떻게든 도움을 주고 싶다며 본인이 직접 요청했다.

김태형 롯데 감독은 16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO리그 삼성 라이온즈전에 앞서 벨라스케즈가 중간으로 간다고 밝혔다.

실제로 벨라스케즈는 이날 3-6으로 뒤진 6회말 2사 1루에 구원 등판했다. 벨라스케즈는 타자 4명을 상대하면서 ⅔이닝 2피안타 1실점을 기록했다.

이렇게 활용하려고 데려온 투수가 아니다.

롯데가 10승 투수 데이비슨과 결별하고 계약한 투수가 벨라스케즈다. 롯데는 포스트시즌에서 데이비슨이 강력한 원투펀치 역할을 해주기에 약하다고 판단했다. 눈을 질끈 감고 교체를 단행했다. 그런데 벨라스케즈는 선발 6경기 동안 1승 4패 24이닝 28실점, 평균자책점 10.50을 기록했다.

냉정하게 선발 로테이션에서 빠져 마땅한 성적이다.

하지만 단기 계약을 맺은 외국인투수들은 불펜행을 선뜻 받아들이지 않는 경우가 많다. 중간으로 간다고 해도 재계약이 불투명하다고 판단이 되면 팀에 헌신하지 않는다. 개인이 우선이기 때문이다.

벨라스케즈는 그래도 책임감을 보였다.


김태형 감독은 "박세웅과 감보아가 컨디션이 안 좋다고 해서 벨라스케즈에게 계속 선발을 맡겨야 하나 고민했다. 그런데 박세웅 감보아 모두 이번 주 등판이 가능하다고 보고를 받았다. 그래서 중간에서 벨라스케즈를 쓰려고 한다"고 밝혔다.


'민폐 더 끼치면 안 돼' ERA 10.50 단기 용병의 면담 요청.. …
16일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기, 7회말 롯데 벨라스케즈가 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.16/

'민폐 더 끼치면 안 돼' ERA 10.50 단기 용병의 면담 요청.. …
16일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기, 6회말 롯데 벨라스케즈가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.16/
김태형 감독에 따르면 벨라스케즈 본인이 면담을 신청했다.

김태형 감독은 "본인이 뭐라도 팀에 도움이 되고 싶다고 하더라. 본인도 마음대로 안 되니까 어떻게 했으면 좋겠느냐고 했다고 한다"며 나름대로 벨라스케즈도 애를 쓰고 있다고 전했다.

다만 벨라스케즈가 불펜에서 확실한 필승카드가 될 수 있을지는 여전히 물음표다.

벨라스케즈는 6회초 강민호에게 안타를 맞았지만 양도근을 삼진 처리했다. 7회초에도 등판했다. 첫 타자 김지찬에게 중전 안타를 허용했다. 후속 김성윤을 1루 땅볼로 잡았다.

벨라스케즈는 여기서 윤성빈과 교체됐다. 자신의 책임주자가 득점해 자책점이 잡혔다. 롯데는 결국 5대7로 졌다.


대구=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌 진짜 블러처리 됐다..♥이민정 유튜브 첫 출연서 '굴욕'

2.

풍자, 17kg 감량 후 반쪽 된 얼굴..과감한 패션까지

3.

이병헌, ♥이민정 성격 작심 폭로 "화내면 가족 다 피투성이"

4.

'이지훈♥' 아야네, 결혼 4년만에 큰 결심..."둘째 생기기 전까지 딸 독차지"

5.

권상우, ♥손태영 떠난 후 독박 육아 "너무 힘들어..쉬는 시간 없어" ('Mrs.뉴저지')

스포츠 많이본뉴스
1.

이종범 빠진 그 자리에 2군감독이 일주일만. 이강철 감독의 승부수 "이번주에 호흡기 떼느냐 계속 붙이느냐..."[수원 현장]

2.

"SON도 문제삼지 않잖아!" 손흥민 영입 유일 역효과, 미국 기자 극대노..."웃기는 의견이다"

3.

'이럴수가' KIA 에이스 투구 불가 선언, 한화전 5강 승부처인데…'대체선발-대체선발' 쉽지 않다[광주 현장]

4.

'보면서도 믿기지가 않네' 백투백투백투백 홈런 폭발, 진기록 나왔다[창원 현장]

5.

구본혁이 좌익수라니... 첫 외야수 선발출전. 비그친 수원 경기 할까[수원 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

이종범 빠진 그 자리에 2군감독이 일주일만. 이강철 감독의 승부수 "이번주에 호흡기 떼느냐 계속 붙이느냐..."[수원 현장]

2.

"SON도 문제삼지 않잖아!" 손흥민 영입 유일 역효과, 미국 기자 극대노..."웃기는 의견이다"

3.

'이럴수가' KIA 에이스 투구 불가 선언, 한화전 5강 승부처인데…'대체선발-대체선발' 쉽지 않다[광주 현장]

4.

'보면서도 믿기지가 않네' 백투백투백투백 홈런 폭발, 진기록 나왔다[창원 현장]

5.

구본혁이 좌익수라니... 첫 외야수 선발출전. 비그친 수원 경기 할까[수원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.