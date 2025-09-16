구자욱 충격 고백! "머리가 다 빠졌다" → 올해 역대급 스트레스.. 응…

|
[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 캡틴 구자욱이 올 시즌 스트레스가 가장 높다고 혀를 내둘렀다.
구자욱은 올해 스트레스 관리가 안 되고 있다고 고백했다.
구자욱은 "머리가 다 빠졌다. 흰머리도 났다. (시즌이)끝나고 보상을 받지 않을까 싶다"며 너스레를 떨었다.
구자욱은 "중요한 경기라고 생각했다. 다만 모든 경기가 중요하기 때문에 막상 시작하면 꼭 뭔가 해내야겠다는 이런 생각은 없었다. 늘 똑같은 기분으로 플레이해야 한다"고 담담하게 말했다.
뒤에 있는 디아즈가 든든하다. 3-3으로 맞선 6회말 디아즈가 결정적인 3점 홈런을 때렸다.
구자욱은 "(김)성윤이가 살아나가고 나도 출루했다. 거기서 디아즈가 중요할 때 해줬다. 덕분에 이길 수 있었다"며 공을 돌렸다.
구자욱은 올해 정말 경험해본 적 없는 스트레스를 느꼈다고 고백했다.
구자욱은 "이 정도는 없었던 것 같다. 올해 가장 힘든 것 같다. 야구 인기아 정말 많아졌다. 야구 외적으로 힘든 동료들이 많았다. 더 많은 응원과 격려가 필요하다"고 솔직하게 말했다.
팬들이 많아질수록 함성도 커지지만 질타도 많아지기 마련이다.
구자욱은 "팬들이 정말 많이 찾아와주셔서 너무나 감사하다. 팬들과 함께 가을야구 가는게 첫 번째 목표다. 그게 제일 중요하다"고 강조했다.
가을야구 분위기를 벌써 느끼는 중이다.
구자욱은 "원래 만원 관중 들어오면 막 긴장되고 그랬다. 그런데 워낙 많이 찾아와주셔서 편안해졌다. 포스트시즌 무조건 이렇게 꽉 찰 텐데 그런 긴장감을 아마 지금부터 느끼고 있지 않나 싶다. 우리 선수들 부담 없이 가을야구에 임할것 같다"고 자신감을 내비쳤다.
