FA 박찬호 영입? 두산은 생각할 필요도 없겠네...근육 반전남이 '무력…

[스포츠조선 김용 기자] 박찬호 생각할 필요도 없겠네, 이 선수의 내년이 너무 기대되는데.
그리고 두산 베어스 역시 김재호 은퇴 이후 첫 시즌인 올해 마땅한 주전 유격수를 찾지 못했다. 박준영, 이유찬, 오명진 등 후보들이 여러 이유로 자리를 꿰차지 못했다. 야심차게 뽑은 신인 박준순은 사실상 프로에서 유격수가 쉽지 않다는 평가를 받았다.
하지만 두산은 이제 그 후보군에서 빼도 될 듯 하다. 안재석이라는 선수가 나타났기 때문이다.
2023 시즌을 마치고 전격 군 입대 소식을 알렸다. 그 과정도 매끄럽지 않았다. 마치 야구를 내려놓는 듯한 뉘앙스를 풍기며 상무가 아닌 현역병으로 입대했다.
그런데 이게 웬일. '몸짱'이 돼 돌아왔다. 군대에서 벌크업에 성공해 엄청난 근육질 몸매로 나타나 괴물같은 타구 질을 선보이기 시작했다. 8월15일 KIA 타이거즈전 연장 11회 극적 끝내기 홈런으로 강한 인상을 남기더니 이후 꾸준하게 기회를 얻고 있다.
수비가 굉장히 안정적이지는 않지만, 어깨가 누구보다 강하다는 강점이 있다. 올해 마무리 캠프부터 수비를 갈고 닦으면, 그리고 지금 보여주는 타격감만 유지한다면 당장 내년 두산의 주전 유격수는 안재석이 될 가능성이 커지고 있다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com