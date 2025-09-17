구본혁의 깜짝 좌익수 출전. '좌익수 오지환'일 수도 있었다니. 염갈량이…

|
[수원=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스의 전천후 내야수 구본혁이 16일 수원 KT 위즈전서 데뷔후 처음으로 좌익수로 선발출전했다.
염 감독은 16일 KT전에 앞서 구본혁의 좌익수 출전에 대해 설명하면서 오지환의 외야수 출전도 고려했다는 사실을 밝혔다.
염 감독은 "사실 (오)지환이를 좌익수로 내볼까도 생각했었다"라면서 "지환이도 나이를 먹고 있으니 여러가지를 하는 것이 좋다. 계속 유격수만 할 수 있는 것은 아니니까. 다른 포지션을 할 수 있으면 더 할 수 있는 시간이 만들어질 수 있다"라고 외야수를 하는 것이 선수 생명 연장에 도움이 될 수 있다고 했다.
여러차례 호수비를 보여주며 최고의 중견수로 꼽히는 박해민도 낙구지점을 어느 정도 파악해 공을 보지 않고 먼저 빠르게 뛰어가는 것이 자신의 수비의 핵심 포인트라고 말한 적이 있다.
염 감독은 "다음 캠프 때는 본인과 상의해서 외야 훈련을 한번 생각을 해볼까 한다"라고 실제로 구체화할 생각이 있음을 밝혔다.
내년에 오지환이 외야에 있는 모습을 볼 수 있을까. LG의 외야진이 워낙 두텁고 오지환의 유격수 수비력이 여전히 좋기 때문에 아직은 가능성이 그리 커 보이진 않지만 미래를 위해 준비하는 게 그리 나쁜 것만은 아니다.
수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com