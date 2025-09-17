스포츠조선

구본혁의 깜짝 좌익수 출전. '좌익수 오지환'일 수도 있었다니. 염갈량이 최고 유격수의 외야 훈련을 고려한 이유 두가지[수원 코멘트]

기사입력 2025-09-17 06:40


구본혁의 깜짝 좌익수 출전. '좌익수 오지환'일 수도 있었다니. 염갈량이…
2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. LG 오지환이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

구본혁의 깜짝 좌익수 출전. '좌익수 오지환'일 수도 있었다니. 염갈량이…
7일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. 6회초 호수비로 실점 위기를 막은 신민재가 오지환의 환영을 받고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.7/

구본혁의 깜짝 좌익수 출전. '좌익수 오지환'일 수도 있었다니. 염갈량이…
3일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 경기. LG 유격수 오지환이 타구를 한번에 처리하지 못하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.03/

[수원=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스의 전천후 내야수 구본혁이 16일 수원 KT 위즈전서 데뷔후 처음으로 좌익수로 선발출전했다.

그런데 내년엔 주전 유격수 오지환이 외야수로 나서는 것을 볼 수 있을지도 모르겠다.

LG 염경엽 감독이 오지환의 외야수 겸엽 가능성을 말했다.

염 감독은 16일 KT전에 앞서 구본혁의 좌익수 출전에 대해 설명하면서 오지환의 외야수 출전도 고려했다는 사실을 밝혔다.

염 감독은 "사실 (오)지환이를 좌익수로 내볼까도 생각했었다"라면서 "지환이도 나이를 먹고 있으니 여러가지를 하는 것이 좋다. 계속 유격수만 할 수 있는 것은 아니니까. 다른 포지션을 할 수 있으면 더 할 수 있는 시간이 만들어질 수 있다"라고 외야수를 하는 것이 선수 생명 연장에 도움이 될 수 있다고 했다.

오지환을 외야수로 생각한 이유는 물론 좋은 수비력 때문이다.


구본혁의 깜짝 좌익수 출전. '좌익수 오지환'일 수도 있었다니. 염갈량이…
16일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 데뷔 첫 좌익수로 선발 출전한 LG 구본혁. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.16/

구본혁의 깜짝 좌익수 출전. '좌익수 오지환'일 수도 있었다니. 염갈량이…
24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.24/
염 감독은 "본혁이와 지환이는 외야수를 해도 잘할 수 있는 감각이 있다"면서 "유격수 중에서도 플라이 공을 잘 못쫓아가는 선수들도 많다. 하지만 본혁이와 지환이는 수비 레인지가 굉장히 넓다"라고 했다. 염 감독은 이어 "지환이나 본혁이는 타구가 뜨면 낙구 지점을 벌써 판단해서 공을 보지 않고 먼저 뛰어가서 나중에 타구를 보고 잡는다. 이것은 외야수로서 감각이 엄청 뛰어나다는 것"이라고 했다.

여러차례 호수비를 보여주며 최고의 중견수로 꼽히는 박해민도 낙구지점을 어느 정도 파악해 공을 보지 않고 먼저 빠르게 뛰어가는 것이 자신의 수비의 핵심 포인트라고 말한 적이 있다.


염 감독은 "다음 캠프 때는 본인과 상의해서 외야 훈련을 한번 생각을 해볼까 한다"라고 실제로 구체화할 생각이 있음을 밝혔다.

내년에 오지환이 외야에 있는 모습을 볼 수 있을까. LG의 외야진이 워낙 두텁고 오지환의 유격수 수비력이 여전히 좋기 때문에 아직은 가능성이 그리 커 보이진 않지만 미래를 위해 준비하는 게 그리 나쁜 것만은 아니다.
수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이지훈♥' 아야네, 결혼 4년만에 큰 결심..."둘째 생기기 전까지 딸 독차지"

2.

권상우, ♥손태영 떠난 후 독박 육아 "너무 힘들어..쉬는 시간 없어" ('Mrs.뉴저지')

3.

이병헌, 21개월 딸 어린이집 보내며 속상 "자지러지게 울어 데려올 뻔"

4.

손담비, 딩크족→딸 출산 이유 "♥이규혁 결혼 후 아기 갖고 싶다고" ('돌싱포맨')

5.

정원관 "NRG 故김환성, 패혈증으로 3일만 사망..충격에 엔터 떠났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'보면서도 믿기지가 않네' 백투백투백투백 홈런 폭발, 진기록 나왔다[창원 현장]

2.

'GOOD BYE' 벤탄쿠르! 새로운 '믿을맨' 신속히 완전 영입…토트넘 상승세 핵심 인물→500억이면 '거저다 거저'

3.

'속타는 LG' 한화에게 또 이런 일이…'1위 분수령' 죽음의 8연전? '에이스'가 계속 사라진다

4.

'역대 1위' 한화 원투펀치+류현진, 이런 혜택 다시는 없다…154㎞ 특급 루키 "많이 물어봤어요"

5.

[포토] 미스코리아 유은서 '야구유니폼 입고 힘찬 시구'

스포츠 많이본뉴스
1.

'보면서도 믿기지가 않네' 백투백투백투백 홈런 폭발, 진기록 나왔다[창원 현장]

2.

'GOOD BYE' 벤탄쿠르! 새로운 '믿을맨' 신속히 완전 영입…토트넘 상승세 핵심 인물→500억이면 '거저다 거저'

3.

'속타는 LG' 한화에게 또 이런 일이…'1위 분수령' 죽음의 8연전? '에이스'가 계속 사라진다

4.

'역대 1위' 한화 원투펀치+류현진, 이런 혜택 다시는 없다…154㎞ 특급 루키 "많이 물어봤어요"

5.

[포토] 미스코리아 유은서 '야구유니폼 입고 힘찬 시구'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.