5이닝 노히터해서 죄송합니다. 5타수 2안타 1홈런쳐서 죄송합니다 → 오…

기사입력 2025-09-17 14:18


LA 다저스 오타니 쇼헤이가 투타 맹활약을 펼쳤지만 팀 패배를 지켜볼 수밖에 없었다.
오타니는 17일(한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2025 메이저리그 필라델피아 필리스전 선발투수 겸 1번타자로 출격했다.AP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 투타 맹활약을 펼쳤지만 팀 패배를 지켜볼 수밖에 없었다.

오타니는 17일(한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2025 메이저리그 필라델피아 필리스전 선발투수 겸 1번타자로 출격했다.

오타니는 마운드에서 5이닝 동안 안타를 하나도 맞지 않았다. 삼진 5개를 솎아내며 무실점을 기록했다.

타석에서는 5타수 2안타 1홈런 1타점을 기록했다.

하지만 다저스는 6대9로 졌다.

오타니는 4-0으로 앞선 6회초 수비에 들어가며 저스틴 로블레스키에게 마운드를 넘겼다.

다저스는 6회에만 6점을 허용하며 붕괴했다.

출발은 좋았다. 다저스는 2회말 홈런 2방으로 3점을 뽑았다. 알렉스 콜이 선제 솔로포를 쐈다. 앤디 파헤스가 안타를 치고 키케 에르난데스가 2점 홈런을 터뜨렸다. 4회말 1사 1, 3루에서 에르난데스가 희생플라이를 쳤다.


오타니는 5회말 첫 타자 오토 켐프를 삼진 처리했다. 맥스 케플러를 좌익수 뜬공으로 잡았다. 웨스톤 윌슨을 우익수 뜬공 아웃시켜 승리투수 요건을 완성했다.

다저스는 오타니가 마운드에서 내려오자마자 와르르 무너졌다.

로블레스키가 아웃카운트 1개를 잡는 동안 홈런 1개 포함 안타 5개를 맞고 5실점했다. 이어 나온 에드가르도 엔리케스도 ⅔이닝 1실점을 기록했다.


Sep 15, 2025; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) reacts after striking out against the Philadelphia Phillies during the seventh inning at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Philadelphia Phillies' Harrison Bader, second from left, and J.T. Realmuto celebrate after the Phillies clinched the NL East following their defeat of the Los Angeles Dodgers in a baseball game Monday, Sept. 15, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 15: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers walks to first base against the Philadelphia Phillies in the third inning at Dodger Stadium on September 15, 2025 in Los Angeles, California. Ronald Martinez/Getty Images/AFP (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

오타니는 4-6으로 뒤진 8회말 선두타자로 등장했다. 5-6으로 따라붙는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 시즌 50번째 홈런이었다. 내셔널리그 홈런 1위인 카일 슈와버(53개 필라델피아 필리스)와 3개 차이다.

다저스는 이후 2안타 1볼넷에 희생플라이 1개를 엮어 1점을 보탰다. 6-6 승부를 원점으로 돌렸다.

그러나 9회초 블레이크 트레이넨이 불을 질렀다. 트레이넨은 아웃카운트 2개를 잘 잡아놓고 흔들렸다. 윌슨에게 2루타를 맞고 브라이슨 스톳을 고의사구로 걸렀다. 라파엘 마르첸에게 스리런 홈런을 맞았다.

오타니는 타율 2할8푼2리 OPS(출루율+장타율) 1.006에 50홈런 94타점을 기록했다.

투수로는 13경기 41이닝 1승 1패 평균자책점 3.29에 탈삼진 54개를 쌓았다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

