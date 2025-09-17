드디어 투수 나왔다…'4순위' 롯데, 동산고 신동건 지명 "1군에 보탬되…

|
[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 롯데 자이언츠는 투수 신동건이었다.
신동건은 "좋게 봐주신 만큼, 좋은 모습 보여서 1군에 보탬이 되겠다"고 밝혔다.
2026 KBO 신인 드래프트는 전면 드래프트 방식으로 진행된다. 지명은 1라운드부터 11라운드까지 이뤄지며, 2024년도 구단 순위의 역순인 키움-NC-한화-롯데-SSG-KT-두산-LG-삼성-KIA의 순으로 실시된다.
올해 신인 드래프트 지명 대상자는 고교 졸업 예정자 930명, 대학교 졸업 예정자 261명, 얼리 드래프트 신청자 51명, 해외 아마 및 프로 출신 등 기타 선수 19명 등 총 1261명이다.
아마추어 유망주 집중 육성을 위해 KBO가 2022년부터 매년 개최하고 있는 KBO Next-Level Training Camp 출신 선수들도 이번 드래프트에 참가한다. 지난 2025 신인 드래프트에서는 15명이 지명됐으며, 특히 1라운드에 3명이 지명된 바 있다.
