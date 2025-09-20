[2025 KBO리그 기록실] 롯데 vs NC (9월 19일)

신대일 기자
기사입력 2025-09-20 00:30
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'나솔' 출연 30대男, 성폭행 혐의로 징역형…"피해자는 상당한 정신 충격"[SC이슈]
'이혼 11년차' 탁재훈, 딸 유학비 토로 "날 안 닮아 돈 보내기 아깝다"
유재석 "김종국, 하객 입단속한 신랑은 처음"…결혼 후 첫 ‘런닝맨’ 폭로 난무
[SC-BIFF] '윗집 사람들' 공효진 "이하늬, '둘째 임신' 초기에 촬영…고생했다고 말해주고파"
[SC현장]'사회화' 쯔양 합류…'어튈라', 전현무는 없어도 우여곡절 新 맛집 예능(종합)
'LA 언론도 경악' 손흥민이랑 뛰니까 진짜 다르네...'흥부 듀오' 파트너, SON과 함께 'LA FC 대기록' 경신→한 골 더 넣으면 'MLS 신기록'
'전설' 이승엽까지 소환하는 디아즈 "56홈런이요? 불가능은 아니지만..." [창원 현장]
[속보] 악! 이정후, LAD 日선발 야마모토 상대 직선타&삼진-20타수째 무안타 못 벗어났다
인생이 걸린 일인데, 계산도 안 해봤다고? 안 하니만 못했던, 안우진의 변명
'英 BBC 충격 평가' "토트넘 시절 최악과 똑같다" 손흥민 없는 포스테코글루, 이미 여론은 최악..."형편없는 감독 영입했어"