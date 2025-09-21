스포츠조선

[핫포커스]'이제부터 리얼쇼다운' 최종국면 들어선 NL 홈런왕 경쟁, 53호 동률 오타니vs슈와버. 남은 7경기 승자는?

기사입력 2025-09-22 00:07


[핫포커스]'이제부터 리얼쇼다운' 최종국면 들어선 NL 홈런왕 경쟁, 5…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[핫포커스]'이제부터 리얼쇼다운' 최종국면 들어선 NL 홈런왕 경쟁, 5…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 이원만 기자] 드라마 각본도 이렇게 쓰면 너무 작위적이라고 비난받는다.

오타니 쇼헤이(LA 다저스)와 카일 슈와버(필라델피아 필리스) 사이에 벌어지고 있는 불꽃튀는 내셔널리그(NL) 홈런왕 경쟁이 우여곡절 끝에 '최종국면'에 돌입했다. 지금까지 이들이 펼쳐온 홈런 레이스는 전부 무의미해졌다. 오타니가 끝내 슈와버를 따라잡으며 격차를 지워버린 탓이다.

이제는 끝장승부다. 서로 제로 베이스에서 남은 7경기 동안 누가 상대보다 1개라도 더 많은 홈런을 치느냐에 따라 NL 홈런왕이 결정된다. 승부의 흐름상으로 볼때는 '추격자'였던 오타니 쪽이 조금 더 유리하다. 거의 시즌 내내 선두를 지키다 다 따라잡힌 슈와버는 초조해질 수 있다.

오타니가 드디어 슈와버와의 격차를 지웠다. 오타니는 21일 오전(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저스타디움에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 홈경기에 1번 지명타자로 출전해 6회말 네 번째 타석에서 홈런을 날렸다.


[핫포커스]'이제부터 리얼쇼다운' 최종국면 들어선 NL 홈런왕 경쟁, 5…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
선두타자로 나온 오타니는 샌프란시스코 우완 불펜투수 조엘 페게로를 상대했다. 페게로는 시속 100마일(약 161㎞)이 넘는 포심 패스트볼과 싱커를 구사하는 파워피처다. 그러나 오타니에게는 전혀 위협적이지 못했다. 오타니는 볼카운트 2B2S에서 5구째 바깥쪽 높은 코스로 들어오 시속 99.9마일(약 160.8㎞)짜리 포심 패스트볼을 받아쳤다.

강렬한 파열음과 함께 공이 외야로 날아갔다. 타구 속도가 무려 107.4마일(약 172.8㎞)까지 찍혔다. 투수 페게로는 공을 던진 직후 오타니가 받아치자 뒤로 돌아서서 고개를 숙였다. 타구를 바라보지도 않았다. 이미 '넘어갔다'는 걸 깨달았기 때문이다. 실제로 타구는 눈 깜빡할 사이에 좌중월 담장을 넘어갔다. 비거리 403피트(약 123m)짜리 대형 홈런이었다.

이로써 오타니는 전날 샌프란시스코전에 이어 2경기 연속 홈런을 치며 시즌 홈런 갯수를 53개로 늘렸다. 동시에 이날 애리조나 다이아몬드백스전에서 홈런을 치지 못한 슈와버와 NL 홈런부문 공동 선두로 뛰어올랐다.

올해 투타 겸업을 재개하면서 시즌 중반 잠시 주춤했던 오타니의 홈런포는 시즌 막판들어 다시 무섭게 타올랐다. 오타니는 5월 월간홈런 15개를 달성한 뒤 6~8월에는 각각 7개-9개-7개의 월간 홈런을 기록했다. 평범한 타자와 비교하면 높은 홈런 생산력이지만, 리그 홈런왕 타이틀을 노릴 정도는 아니었다.


[핫포커스]'이제부터 리얼쇼다운' 최종국면 들어선 NL 홈런왕 경쟁, 5…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[핫포커스]'이제부터 리얼쇼다운' 최종국면 들어선 NL 홈런왕 경쟁, 5…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

그 사이 슈와버가 무섭게 치고 나가며 오타니와의 격차를 벌려놨다. 8월말까지만 해도 슈와버가 무난하게 NL홈런왕을 차지하며 오타니의 2연속 NL홈런왕 등극을 저지할 것처럼 보였다. 슈와버는 7, 8월에 연달아 12개씩의 홈런을 날리며 8월말까지 49개의 홈런을 기록했다. 같은 시기 오타니는 45개의 홈런밖에 치지 못하고 있었다.

시즌 종료를 한 달 남긴 시점에 홈런 4개 차이는 사실 꽤 좁히기 어려운 격차라고 볼 수 있다. 그러나 오타니는 그 어려운 걸 해냈다. 9월 들어 무섭게 타올랐다.

오타니는 21일 샌프란시스코전까지 9월에 치른 18경기에서 무려 8개의 홈런을 날렸다. 특히 최근 5경기에서는 2경기 연속 홈런을 2번 기록하며 4개의 홈런을 추가했다. 반면, 슈와버는 9월에 치른 18경기에서 홈런을 겨우 4개 밖에 추가하지 못했다. 지난 8월 29일 애틀랜타전에서 '한 경기 4홈런'의 괴력을 뿜어낸 이후 10경기 연속 홈런포를 가동하지 못한 슈와버는 10일 뉴욕 메츠전에 50호 홈런을 기록했다.


[핫포커스]'이제부터 리얼쇼다운' 최종국면 들어선 NL 홈런왕 경쟁, 5…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이어 3경기 동안 침묵하다가 14일 캔자스시티전부터 3경기 연속 홈런을 날리며 NL 홈런왕 등극에 한발 더 다가서는 듯 했다. 딱 이 시점에 오타니보다 4개 앞서 있었다.

그러나 이때부터 오타니의 괴력이 펼쳐졌다. 이후 슈와버가 4경기에서 홈런 침묵을 지키는 사이 오타니는 5경기에서 4홈런을 추가하며 순식간에 격차를 지워버렸다. 이제 오타니는 1개의 홈런만 더 치면 지난해 기록한 54홈런과 타이를 달성한다. 이미 50홈런을 넘기면서 2년 연속 50홈런 이상을 달성한 역대 6번째 선수로 등극했다.

결과적으로 오타니와 슈와버의 승부는 이제부터 새로 시작이다. 공교롭게도 두 팀은 정규시즌 7경기만 남겨두고 있다. 다행인지 불행인지 맞대결은 없다.

다저스는 22일 LA 홈에서 샌프란시스코와 시즌 최종전을 치른 뒤 애리조나-시애틀을 상대로 원정 6연전을 치른다. 반면 필라델피아는 22일 애리조나와 원정 3연전 마지막 경기를 치른 뒤 마이애미-미네소타를 상대로 홈 6연전에 들어간다.


[핫포커스]'이제부터 리얼쇼다운' 최종국면 들어선 NL 홈런왕 경쟁, 5…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
일정상 홈 6경기를 남겨둔 슈와버가 원정 6경기를 치러야 하는 오타니보다는 다소 유리해보인다. 슈와버는 올 시즌 홈에서 30개의 홈런을 쳤고, 오타니는 원정에서 25개의 홈런을 쳤다.

그러나 결과는 속단할 수 없다. 최근의 몰아치기 페이스는 오타니가 압도적으로 강하다. 게다가 오타니는 지난해 이미 NL 홈런왕을 차지한 경험도 갖고 있다. 슈와버는 2022년 46개의 홈런으로 NL홈런왕에 오른 바 있다. 두 명의 홈런 괴물이 펼치는 마지막 7경기 승부에서 과연 누가 '홈런 킹'을 차지할 지 주목된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 우혜미, “난 혼자” 자택서 숨진 채 발견..오늘(21일) 6주기

2.

유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC리뷰]

3.

김종민 "사랑 중요하다던 아내♥, 행사 액수에 잘 다녀오라고" ('사당귀')

4.

“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

5.

손예진, ♥현빈과 또 로코?…"난 OK, 상대방은 모르죠"

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

네이마르, 10월 방한 무산될 듯…"회복 1달" 허벅지 부상으로 브라질 대표 합류 좌절

3.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

4.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

5.

"美친 근육질 몸,얼마나 노력했을까" 조규성,비보르전 리그 첫골-2연속 부활포!홍명보호 '원톱 경쟁'이 뜨거워진다

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

네이마르, 10월 방한 무산될 듯…"회복 1달" 허벅지 부상으로 브라질 대표 합류 좌절

3.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

4.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

5.

"美친 근육질 몸,얼마나 노력했을까" 조규성,비보르전 리그 첫골-2연속 부활포!홍명보호 '원톱 경쟁'이 뜨거워진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.