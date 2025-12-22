[공식발표]'와 39살에 팬투표 전체 1위라니' 올스타 40명 전격 공개, 여자부 1위는 김다인
2일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 한국전력의 경기. 한국전력 신영석이 득점 후 환호하고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.02/
4일 수원체육관에서 열린 V리그 현대건설-IBK기업은행전. 현대건설 김다인이 카리와 대화하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.4/
[스포츠조선 김민경 기자] 남녀 배구 올스타 40명 명단이 확정됐다. 팬투표로 선정된 별 중의 별은 한국전력 신영석이었다. 39살에도 여전히 코트 위의 빛나는 별임을 입증했다. KOVO는 22일 '진에어 2025~2026시즌 V리그 올스타전'에 나설 남녀부 선수 40명 명단을 확정해 발표했다. 올스타전은 내년 1월 25일 춘천 호반체육관에서 열린다.
올스타 선수는 팬 투표 70%, 선수단(감독·수석코치·주장) 투표 15%, 미디어(기자·방송중계사) 투표 15%의 비율로 28명 선발됐다. 전문위원회 추천 12명을 더해 총 40명을 확정했다.
남녀부를 통틀어 팬투표 1위를 차지한 선수는 신영석이다. 신영석은 팬투표 2만9900표를 획득, 선수단과 미디어 투표에서도 가장 높은 점수를 얻으며 식지 않는 인기를 자랑했다. 이로써 신영석은 통산 14번째로 올스타에 참가하면서 한선수(대한항공)와 함께 남자부 최다 출전자로 자리매김했다.
더불어 레오(현대캐피탈), 전광인(OK저축은행), 정민수(한국전력) 등 베테랑 선수를 비롯해 한태준(우리카드), 정한용(대한항공), 이상현(우리카드) 등도 올스타 무대를 밟게 됐다. 여자부에서는 김다인(현대건설)이 2만1056표를 얻으면서 여자부 팬투표 1위를 차지, 선수단과 미디어 투표에서도 높은 점수를 받으며 올스타 무대에 선다.
13일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 현대건설의 경기. 현대건설 양효진이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.13/
양효진(현대건설)은 통산 17번째로 올스타 무대에 오르면서 남녀부 역대 최다 출전자 타이틀을 굳건히 했고, 김희진(현대건설), 임명옥(IBK기업은행), 강소휘(한국도로공사), 레베카(흥국생명), 최서현(정관장), 박정아(페퍼저축은행), 실바(GS칼텍스) 등도 올스타전에서 볼 수 있다.
16일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 서브를 준비하고 있는 핸대캐피탈 레오. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.16/
전문위원회 추천으로 K-스타 남자부 이우진(삼성화재), 황택의(KB손해보험), 알리(우리카드), 여자부 유서연(GS칼텍스), 타나차(한국도로공사), 서채현(흥국생명)이 올스타전 무대에 오른다.
V-스타에서는 남자부 비예나(KB손해보험), 이민규(OK저축은행), 김우진(삼성화재), 여자부 빅토리아(IBK기업은행), 이윤정(한국도로공사), 시마무라(페퍼저축은행)가 선정됐다.
리그에서는 보지 못했던 색다른 선수 조합을 볼 수 있을 전망이다. 올스타전은 K-스타와 V-스타로 팀이 나뉘는데, 선수 포지션별 최종 선발된 순위에 따라 자동으로 팀이 배정된다. K-스타는 아포짓 스파이커 2위, 아웃사이드 히터 1, 4위, 세터 2위, 미들블로커 1, 4위, 리베로 1위를 차지한 선수들이 한 팀을 이룬다. V-스타에는 아포짓 스파이커 1위, 아웃사이드 히터 2, 3위, 세터 1위, 미들블로커 2 ,3위, 리베로 2위를 차지한 선수들이 호흡을 맞추게 된다.
한편, K-스타 감독은 2라운드 종료 기준 남자부 1위 대한항공 헤난 달 조토 감독과 여자부 2위 현대건설 강성형 감독이 지휘봉을 잡는다. V-스타는 남자부 2위 KB손해보험 레오나르도 카르발류 감독과 여자부 1위 한국도로공사 김종민 감독이 이끌 예정이다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.