장영란, 충격의 '1억' 사용처 "성형보다 돈 많이 들였는데 아무도 몰라" ( 'A급 장영란')

기사입력 2025-12-22 15:19


장영란, 충격의 '1억' 사용처 "성형보다 돈 많이 들였는데 아무도 몰라…

장영란, 충격의 '1억' 사용처 "성형보다 돈 많이 들였는데 아무도 몰라…

장영란, 충격의 '1억' 사용처 "성형보다 돈 많이 들였는데 아무도 몰라…

장영란, 충격의 '1억' 사용처 "성형보다 돈 많이 들였는데 아무도 몰라…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 장영란이 선한 영향력을 자랑했다.

22일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 "장영란이 성형 보다 돈 많이 들인 이것은? 1억 넘게 썼는데 아무도 모르는 이것"이라며 짧은 영상이 게재됐다.

영상 속 제작진은 "1억 넘게 기부했는데 사람들이 잘 모르는 것 같아서 티를 좀 내고 싶냐"고 물었고, 장영란은 "티를 좀 많이 내고 싶다"고 솔직하게 답했다.

장영란은 "그렇게 SNS에 올려도 다른 것들은 기사로 많이 나온다. '눈썹 거상, 4번이다', '5번이다'면서 어쩔 땐 '6번이다' 할 때도 있다"면서 "확실하게 말한다. 쌍꺼풀 3번, 거상 1번이다"고 해 웃음을 안겼다. 그러면서 그는 "그런 것들은 기사로 많이 내는데 기부는 기사가 한 번도 나온 적 없다"며 웃었다.


장영란, 충격의 '1억' 사용처 "성형보다 돈 많이 들였는데 아무도 몰라…
그동안 장영란은 꾸준히 기부를 하며 선한 영향력을 펼쳐왔다. 앞서 지난 18일에도 '기부 증명서'를 공개하며 기부 사실을 밝혔다.

이에 따르면 장영란은 지난 6월부터 11월까지 아동양육시설 삼동보이스타운에 심리, 발달 치료 지원비로 2033만원을 기부했다.

장영란은 "작은 도움이 훗날 아이들에게 큰 희망이 되길"이라면서 "멋진 어른이되자"고 덧붙여 눈길을 끌었다.

한편 최근 장영란은 과거 매니저들의 처우 개선을 위해 자신의 계약금을 포기하고 매니저들의 월급 인상을 요청했던 미담이 공개돼 화제를 모았다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 집 담보로 50억 근저당 설정한 소속사…사무실은 '간판 철거'

2.

'김우빈♥' 신민아, 4000만 원대 웨딩드레스…손예진·김연아가 택한 그 브렌드

3.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

4.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

5.

BTS 해체 고민했던 RM, 이번에도 하이브 저격…"회사가 애정 가져줬으면"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

박나래 집 담보로 50억 근저당 설정한 소속사…사무실은 '간판 철거'

2.

'김우빈♥' 신민아, 4000만 원대 웨딩드레스…손예진·김연아가 택한 그 브렌드

3.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

4.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

5.

BTS 해체 고민했던 RM, 이번에도 하이브 저격…"회사가 애정 가져줬으면"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'양민혁 레알 이적설' 이유 있었다! 출전 기회 급감…'팀은 강등 위기' 이대로 토트넘 복귀할까

2.

'연봉 대폭 삭감' 김도영, 오히려 좋다?…유격수부터 WBC까지, 진짜 커리어 전환점 맞이하나

3.

186억 쓰고 리빌딩? → 어딘가 아쉬운 두산, 추가 트레이드 있을까

4.

몰리나 뒤 이을 대형포수로 기대했는데… 콘트레라스, STL→BOS 3대1 트레이드

5.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.