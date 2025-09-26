[2025 KBO리그 기록실] LG vs 롯데 (9월 25일)

신대일 기자
기사입력 2025-09-26 08:47
조혜련, 故전유성 마지막 회상 "십자가 꼭 쥐고 성경 읽어, 천국서 다시 만나요"[전문]
이경실, 故전유성 임종 직전 "김신영이 물수건 갈아가며 간호, 제자로서 정성 다했다"
슈, S.E.S 자료화면서 모자이크 굴욕…상습도박 후 후폭풍 여전
“마지막까지 유쾌해, 늘 자랑스런 선배님” 전유성 별세에 조혜련·이경실·양희은 SNS 추모 물결 이어져[SC이슈]
유진, 2년째 쉬는 ♥기태영 부동산 비법 공개 "재테크 달인으로 등극" ('옥문아')
'격변의 1위 싸움' 한화 잡았다! 이제 LG전 남았다…"오해받을 소지 만들 생각 없다"
[속보]'맞아요, 오늘도 없습니다' LAD 김혜성 실망스러운 주루사→10G 연속 선발제외 충격. PS 출전도 먹구름
'흥민이 형, 대체 어떻게 한거야!' 날개 없이 추락하는 뮌헨맨→'완전 영입' 프랭크 의사 없었나
부드럽게 퍼올려 우중간 수영장에 풍덩! 오타니 54호포 개인최다 타이...지구 우승 확정 LAD 8-0 ARI
16승·200K 최강 외인을 끌어내렸다…"오늘 주인공은 내가 아닌데"