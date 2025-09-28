"SSG 이겨 아쉽지 않나" 질문에, 박진만 감독 "NC가 너무 잘하네" 동문서답 왜? [고척 현장]

기사입력 2025-09-28 13:26


"SSG 이겨 아쉽지 않나" 질문에, 박진만 감독 "NC가 너무 잘하네"…
18일 창원NC파크에서 열린 삼성과 NC의 경기, 삼성이 9대5로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 박진만 감독의 모습. 창원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.18/

[고척=스포츠조선 김용 기자] "NC가 너무 잘하네."

삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기가 열리는 28일 고척스카이돔.

경기 전 삼성 박진만 감독에게 질문이 날아들었다. "어제 잠실 경기 결과가 아쉽지 않으세요."

SSG 랜더스가 두산 베어스에 승리한 걸 묻는 거였다. 삼성은 4위다. SSG는 3위. 2경기 차이. 남은 경기가 많지 않고, SSG가 무너지지 않아 역전이 쉽지 않지만, 또 불가능한 것도 아니다. 삼성 경기가 없는 27일, SSG가 두산에 졌다면 승차가 줄어들 수 있었다.

하지만 박 감독은 "NC가 잘한다"고 말하며 웃었다. NC 다이노스는 같은 날 KIA 타이거즈를 2대1로 물리치며 5연승을 질주했다. 6위로 5위 KT 위즈와 1.5경기차, 4위 삼성과 2.5경기차. 이 역시 NC가 뒤집기 쉽지는 않지만, 100% 확률이라는 건 없다.

언론, 팬들은 일단 SSG-삼성-KT가 가을야구 경쟁에서 유리한 걸로 보고, SSG의 3위가 유력한 것으로 전망하고 있다. 마지막 남은 건 삼성과 KT 누가 4, 5위를 하느냐. 와일드카드 결정전에서 어드밴티지를 얻게 되는 매우 중요한 마지막 숙제다.

하지만 현장의 감독은 늘 최악의 상황을 걱정한다. 상대가 연승을 할 수도, 우리가 연패를 할 수도 있기 때문이다. 그러니 박 감독 입장에서는 위에 있는 SSG보다 아래 있는 NC가 더 신경쓰일 수밖에 없다.

이럴 때 방법은 하나다. 무조건 매 경기 최선을 다하고, 이기고 결과를 기다리는 것밖에 없다. 과연 삼성은 몇 위로 올해 정규시즌을 마치게 될 것인가.


고척=김용 기자 awesome@sportschosun.com

