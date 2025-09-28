마지막 은퇴 투어...오승환 "이제 구단 버스 타고, 경기장 나올 일이 …

|
[고척=스포츠조선 김용 기자] "마지막이네요. 버스 타고 경기장 나오는 게."
지난달 은퇴를 선언한 오승환은 8월28일 잠실(두산 베어스)을 시작으로 은퇴 투어를 시작했다. 그동안 KBO리그에서 은퇴를 하며 은퇴 투어를 하는 영광은 이승엽, 이대호 두 전설에게만 허락됐었는데 오승환도 마지막 떠나는 길을 앞두고 9개 원정 구장 팬들과 인사하는 기회를 가질 수 있었다.
오승환은 "마지막 원정길이다. 이제 구단 버스를 타고 경기장에 나오는 게 마지막이라고 생각하니, 조금 더 은퇴에 대한 실감이 난다. 많은 생각이 든다"고 밝혔다. 프로야구 선수들은 홈에서는 개인 이동을 하고, 원정에서만 단체 이동을 한다.
|
오승환은 이제 30일 대구에서 은퇴식을 끝으로 유니폼을 벗는다. 오승환은 "아직 정말로 다음 행보에 대해 결정한 게 없다. 은퇴식까지 잘 마치고, 쉬면서 생각해보려 한다. 지금은 은퇴식에 집중할 것"이라고 밝혔다.
|
삼성이 30일 KIA 타이거즈전에서 4위를 확정지을 가능성도 있다. 오승환은 "그랬으면 좋겠다. 그러면 더 홀가분한 마음으로 은퇴식을 할 수 있을 것 같다"고 밝혔다.
고척=김용 기자 awesome@sportschosun.com