정해진 수순이었나, 능력을 인정한 건가...키움의 감독 선임, 왜 파격은 없을까 [고척 현장]

기사입력 2025-09-28 19:07


정해진 수순이었나, 능력을 인정한 건가...키움의 감독 선임, 왜 파격은…
16일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 승리한 키움 설종진 대행이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.16/

[고척=스포츠조선 김용 기자] 정해진 수순이었나, 정말 능력을 인정 받은 것인가.

키움 히어로즈가 결단을 내렸다. 설종진 감독대행을 정식 감독으로 선임한 것이다.

키움은 28일 고척스카이돔에서 열린 삼성 라이온즈전을 앞두고 설 감독대행을 정식 감독으로 선임했다고 발표했다. 계약 기간 2년, 계약금 2년, 연봉 2억원 총액 6억원의 조건이다.

최근 키움 새 감독이 누구냐가 관심사였다. 최하위는 일찌감치 확정. 내년 시즌 대비에 들어가야 했다. 가장 중요한 작업이 감독 선임. 그래야 마무리 캠프부터 팀의 방향성을 잡을 수 있기 때문이었다. 최근 설 감독대행 외 다른 인물들이 감독 면접을 봤다는 얘기도 들려왔다.

하지만 키움의 선택은 안정이었다. 모험 없이 설 감독대행에게 지휘봉을 맡기기로 했다.

사실 설 감독이 감독대행이 됐을 때부터 일찌감치 감독이 될 거란 얘기가 구단 내-외부에서 나왔다. 설 감독대행은 충격의 홍원기 감독, 고형욱 단장, 김창현 수석코치 동반 경질 결정 후 감독대행이 됐다. 2020 시즌 부터 2군 감독직만 다섯 시즌째였다. 1군 경험이 전무했다. 하지만 이런 경력의 인물을 감독대행직에 올렸다는 건, 그 다음까지 고려한 수순이라는 해석이 지배적이었다.


정해진 수순이었나, 능력을 인정한 건가...키움의 감독 선임, 왜 파격은…
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 송성문이 득점 후 설종진 대행과 하이파이브를 나누고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/
키움은 전통적으로 감독을 내부 인물 중 선임해왔다. 좋게 말하면 팀 방향성을 잘 아는 사람이라고 할 수도 있고, 안 좋게 말하면 구단 수뇌부 의견을 잘 따를 수 있는 사람을 골라 선임한다고 할 수도 있었다. 외부에서 유명한, 이름값 있는 인사를 데려오지 않으면 샐러리캡에 포함되지 않는 계약금과 연봉도 아낄 수 있었다.

하지만 무턱대고 설 감독대행을 선임할 수도 없었다. 만약 감독대행으로 뭔가 달라진 모습을 보여주지 못했는데, 덜컥 감독으로 선임하면 위에서 얘기했던 좋지 않은 쪽으로 해석이 될 수밖에 없기 때문이었다.


정해진 수순이었나, 능력을 인정한 건가...키움의 감독 선임, 왜 파격은…
9일 고척스카이돔에서 열린 LG와 키움의 경기, 키움이 11대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 설종진 감독대행과 박정훈의 모습. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.09/

하지만 설 감독은 그 시험대에서 어느 정도 합격점을 받았다. 이날 삼성전 전까지 51경기 20승1무30패 승률 4할을 기록했다. 선임 전 3할 극 초반대이던 시즌 팀 전체 승률도 3할4푼1리까지 끌어올렸다. 물론 이게 설 감독대행의 온전한 능력으로 거둔 승리인지, 알칸타라-메르세데스 두 외국인 원투펀치의 힘인지는 냉정히 따져봐야 할 부분이 있다. 하지만 어찌됐든 결과적으로 후반기 키움은 전반기보다 아주 조금은 더 안정적인 팀이 됐다.

설 감독은 "감독이 될 거라는 기대는 하지 않았었다. 정식 감독이 되니 기쁨보다, 막중한 책임감이 든다. 영광스러운 자리다. 재정비를 잘해 내년에는 좋은 야구, 이기는 야구를 해야 한다"고 밝혔다.

설 감독은 이어 "감독대행 취임 당시 얘기했던 걸 기준으로, 70% 정도는 의도가 달성이 됐다고 생각한다. 번트 시도도 적극적으로 했고, 많이 뛰었다. 이 변화로 이기는 경기도, 지는 경기도 있었지만 그렇게 상황에 맞는 야구를 선수들이 이행해준 것만으로도 내년 시즌을 준비하는 데 있어 큰 도움이 됐을 거라 생각한다"고 설명했다.


고척=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 팔고 자식 교육 대박 냈다 "손에 들린 합격증 두 장"

2.

‘이현이♥’ 홍성기 “‘살림 네가 해라’ 댓글? 각방·각냉장고 써서 괜찮”

3.

송이우, 결혼 2년만 이혼 심경…"내가 꼭 이렇게까지 해야 하나"(솔비이즈백)

4.

이대호 "후배들에 쏜 밥값=아파트 한채"이라더니…경남고 후배에 2600만 원 '일시불 FLEX'

5.

'여성암 투병' 이솔이, 자극 보도에 불쾌감 "아이 못낳아 시무룩? 지친다 정말"

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

3.

"KFA 이사로는 가능, K리그 감독으로서는 못해" 'K리그1 팀 수-파울' 말 아낀 이정효 감독..."목표는 12월 6일"[현장인터뷰]

4.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

5.

[제주 현장인터뷰]김정수 제주 대행, 갑작스레 사퇴한 김학범에 "죄송합니다"…제주 김은중은 "아쉽다"

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

3.

"KFA 이사로는 가능, K리그 감독으로서는 못해" 'K리그1 팀 수-파울' 말 아낀 이정효 감독..."목표는 12월 6일"[현장인터뷰]

4.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

5.

[제주 현장인터뷰]김정수 제주 대행, 갑작스레 사퇴한 김학범에 "죄송합니다"…제주 김은중은 "아쉽다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.