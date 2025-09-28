'ML 38승' 역대 최고 커리어, 충격적 패전처리 전락...8년 연속 PS 실패 '롯데의 비극'

16일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기, 6회말 투구를 끝낸 롯데 벨라스케즈가 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.16/

[스포츠조선 김용 기자] 역대 가장 화려한 경력의 패전투수가 남긴 상처.

롯데 자이언츠의 2025 시즌이 끝났다. 정확히 말하면 시즌 종료는 아니다. 아직 2경기가 남았다. 하지만 28일 두산 베어스전에서 패하며 가을야구 진출 실패가 확정됐다. 8년 연속 포스트시즌 탈락이다.

그 어느 때보다 기대감이 큰 시즌이었다. 우승 청부사 김태형 감독을 영입하고 두 번째 시즌이었다. 선수단 파악이 끝났기에 '올해는 무조건 가을야구' 분위기가 뿜어져 나왔다. 지난해 기량을 끌어올린 '윤나고황손'이 더욱 농익은 플레이를 해줄 것으로 기대를 모았다.

좋았다. 전반기 종료 시점 3위였다. 주전 선수들의 부상 소식이 들려왔지만, 그 때마다 새얼굴 '상동 자이언츠'들이 나타나 새로운 스타로 탄생했다. 박세웅은 '드디어 돈값한다'는 얘기를 들을 정도로 전반기 압도적인 활약을 했다. 김원중도 '최고의 FA 계약'이라는 평가를 받을만큼 잘했다.

하지만 후반기 악몽의 12연패가 롯데를 기다리고 있었다. 공교롭게도 10승 투수 데이비슨을 내보내고, 벨라스케즈를 데려왔다. 나쁘지 않은 선택으로 평가받았다. 메이저리그 통산 38승의 최고 수준 경력. LG 트윈스도 영입을 고려했을 정도의 커리어를 가진 강속구 투수였다. 전반기 끝 3위였는데 2위 LG 트윈스와 1경기 차이 뿐이었다. 안정적 3위를 넘어 2위, 그리고 선두 경쟁까지 가담할 수 있다는 희망찬 분위기가 만들어졌다.


20일 부산 사직야구장에서 열린 키움과 롯데의 경기, 6회초 무사 1,2루 롯데 벨라스케즈가 키움 송지후에게 1타점 2루타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.20/
그런데 '데이비슨의 저주'라는 말이 나오기 시작했다. 데이비슨을 바꾸고난 후 12연패로 무너져내렸다. 벨라스케즈는 형편 없는 경기력으로 팀에 아무런 도움을 주지 못했다.

한화 이글스-LG 트윈스전 2연패. NC 다이노스전 6이닝 4실점 투구로 첫 승을 따내며 반등하는 듯 했지만, 두산 베어스와 SSG 랜더스 상대로 난타를 당하며 또 연패. 150km 넘는 강속구를 뿌리지만 상대 타자들이 마치 알고 치는 듯 편하게 받혀놓고 때려버리니 롯데와 김 감독도 죽을 맛이었다. 전성기 시절 보여줬던 구위가 사라진 채로 한국에 넘어온 탓이었다. 결정타는 13일 SSG전. 1회도 채우지 못하고 5실점하며 충격적인 강판을 당했다.


'ML 38승' 역대 최고 커리어, 충격적 패전처리 전락...8년 연속 …
13일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 1회초 2사 2루. 강판 당하고 있는 롯데 벨라스케즈. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.13/
결국 가을야구 경쟁에서 생존해야 하는 김 감독은 벨라스케즈를 불펜으로 돌리는 결단을 내렸다. 그것도 필승조가 아닌, 애매한 상황에서 나오는 투수로 말이다. 그렇게 불펜으로 3경기를 던졌다.


그리고 한국에 와 10번째 경기를 28일 두산전에서 채웠다. 2-4로 끌려가다 8회 믿었던 최준용이 3실점으로 무너지며 패색이 짙어진 상황. 마지막 아웃카운트 1개를 남기고 김 감독은 벨라스케즈를 등판시켰다. 벨라스케즈는 김재환을 유격수 플라이러 처리했다.

최준용을 바꾸는 타이밍은 맞았지만, 굳이 외국인 투수 벨라스케즈를 올릴 필요가 있었을까 생각이 들기도 한 장면. 그렇게 벨라스케즈는 역대 최고 커리어의 패전 투수가 됐고, 롯데는 그 벨라스케즈와 함께 8년 연속 포스트시즌 진출 실패 성적표를 받아드는 비극을 맞이하고 말았다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

