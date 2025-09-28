'5000만명 중 10명에게만 주어지는 명예인데..."감독직 욕심 전혀 없었다" 진심일까

기사입력 2025-09-29 06:07


'5000만명 중 10명에게만 주어지는 명예인데..."감독직 욕심 전혀 …
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 9회초 키움 설종진 대행이 솔로포르 터뜨린 임병욱을 반기고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

[스포츠조선 김용 기자] "대행은 시즌을 잘 마치는 자리다. 감독 욕심은 정말 전혀 없었다."

진심일까.

키움 히어로즈는 28일 설종진 감독대행을 정식 감독으로 승격시켰다. 2년 총액 6억원의 조건. 올시즌 전반기 종료 후 경질된 홍원기 감독의 뒤를 이어 후반기 팀 수습을 한 설 감독대행은 이제 대행을 떼고 키움의 진정한 수장이 됐다.

설 감독이 시즌 종료 후 감독직에 오를 거라 예상한 시각이 많았지만, 최근 묘한 기류가 형성됐다. 다른 후보들이 면접을 봤다, 그동안 외부 인사를 선임하지 않던 팀 문화를 바꿀 수 있다는 등의 얘기가 나왔다. 키움은 이를 의식한 듯, 시즌 종료 후 감독 선임을 발표할 수도 있었지만 발 빠르게 움직였다. 뭔가 감독 선임 발표를 하기에는 애매한 타이밍이었다. 시즌 종료 2경기를 남긴 시점에서 말이다.


'5000만명 중 10명에게만 주어지는 명예인데..."감독직 욕심 전혀 …
23일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 키움 설종진 감독대행이 생각에 잠겨 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.23/
설 감독은 "지난 주중 허승필 단장님 연락을 받았다. 함께 식사를 하는 자리에서 정식 감독 얘기를 들었다"며 "얘기를 듣는 순간 당황했다. 그리고 엄청난 책임감이 느껴졌다. 감독 대행이 됐을 때와는 완전히 다른 느낌이었다. 영광스러운 자리지만, 책임감이 많이 드는 자리라고 생각한다"고 밝혔다.

계약 조건 등은 애초에 논의할 필요도 없는 일이라고 했다. 설 감독은 "선임해주신 구단에 감사한 마음 뿐이다. 계약 조건 등은 2년 뒤 평가를 받을 문제라고 생각한다"고 솔직히 답했다.

설 감독에게 감독대행으로 치르는 후반기는 시험대의 의미일 수밖에 없었다. 하지만 설 감독은 그런 생각조차 안 했다고. 그는 "기대는 안 했다. 어수선한 팀 분위기를 쇄신하는 게 목표였다. 대행이라는 자리는 시즌을 그저 잘 마치는 일을 하는 사람일 뿐이다. 내가 감독 면접을 봤다면 모르겠지만, 감독 대행 역할을 하며 감독직 생각을 하는 건 말이 안 되는 일이었다"고 설명했다.

설 감독은 감독직에 오른 소감으로 "선수들이 포기하지 않고 끝까지 최선을 다해줬기에 가능한 일이었다. 선수들에게 고마운 마음밖에 없다. 또 올시즌은 끝이 나지만, 내년을 위해 재정비를 잘 해야 한다. 좋은 야구 이기는 야구를 해야 한다. 코칭스태프 구성 등 시즌 끝나자마자 바빠질 것 같다"고 말했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성 마지막 지킨 김신영, 영정 앞 하트포즈..퉁퉁 부은 눈 '먹먹'

2.

박중훈, 술집서 '비와 당신' 라이브 열창… "시키면 한다"

3.

김지혜, 쌍둥이 남매 이름·얼굴 공개 "'봄·여름'이지만, 가을·겨울이는 없다"

4.

H.O.T. 강타 "사자보이즈 모델? 난 차은우인 줄"

5.

S.E.S 슈, 8년 만에 무대 복귀…"셋 아닌 혼자라 떨렸다"

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

3.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

4.

"KFA 이사로는 가능, K리그 감독으로서는 못해" 'K리그1 팀 수-파울' 말 아낀 이정효 감독..."목표는 12월 6일"[현장인터뷰]

5.

[제주 현장인터뷰]김정수 제주 대행, 갑작스레 사퇴한 김학범에 "죄송합니다"…제주 김은중은 "아쉽다"

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

3.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

4.

"KFA 이사로는 가능, K리그 감독으로서는 못해" 'K리그1 팀 수-파울' 말 아낀 이정효 감독..."목표는 12월 6일"[현장인터뷰]

5.

[제주 현장인터뷰]김정수 제주 대행, 갑작스레 사퇴한 김학범에 "죄송합니다"…제주 김은중은 "아쉽다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.