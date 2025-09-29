'152km 완성형 좌완' 특급 신인의 처참했던 데뷔 시즌, 박준현까지 온다...이제 생존 문제다

최종수정 2025-09-29 12:29

'152km 완성형 좌완' 특급 신인의 처참했던 데뷔 시즌, 박준현까지 …
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 정현우가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

[스포츠조선 김용 기자] 박준현이 오는데, 지금 모습의 정현우라면...

히어로즈 프랜차이즈 역사상 첫 드래프트 전체 1순위 지명. 미국 메이저리그에 간다던 정우주(한화)를 제친 파격 지명.

기대가 엄청났다. 키움 구단은 "152km를 던지는 완성형 좌완"이라며 홍보에 열을 올렸다. 실제 평가도 그랬다. 류현진(한화) 김광현(SSG) 양현종(KIA) 이후 좀처럼 나오지 않는 토종 좌완 에이스감이라는 칭찬이 줄을 이었다. 구위도 좋은데, 어린 선수가 벌써부터 경기 운영 능력까지 갖췄다고 했다. 정현우 얘기였다.

키움은 묻지도, 따지지도 않고 정현우에게 개막 4선발 중책을 맡겼다. 그리고 데뷔전 승리를 따내며 탄탄대로를 걸을 것으로 보였다. 첫 3경기 2승을 수확했다. 신인왕은 사실상 예약이라는 말까지 나왔다. 기량도 좋은데, 키움이라는 팀에서 기회까지 안정적으로 받을 수 있기 때문이었다.

하지만 기쁨은 잠시였다. KIA 타이거즈와의 데뷔전, 승리 뒤 상처가 있었다. 5회를 채우는데 무려 122개의 공을 던졌다. 그 여파로 어깨에 문제가 생겼다. 개점 휴업.


'152km 완성형 좌완' 특급 신인의 처참했던 데뷔 시즌, 박준현까지 …
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 정현우가 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/
키움은 어린 선수고, 미래가 창창한 선수이기에 시간을 오래 두고 완벽한 회복에만 집중할 수 있게 했다. 그리고 6월 돌아왔다. 하지만 고난의 연속이었다. 복귀 후 11경기 승리 없이 6패 뿐. 부상 후유증도 있었겠지만 140km 초반에 그치는 직구 구속은 오를 기미가 보이지 않았다. 이는 어깨를 다치기 전에도 마찬가지였다. 개막 후에는 날씨가 추워 구속이 나오지 않는 것이고, 따뜻해지면 충분히 오를 수 있다고 자신했는데 그 모습은 나오지 않았다. 자신감이 떨어졌는지 제구도 들쭉날쭉했다.

지난달 29일 LG 트윈스전 6이닝 2실점 승리로 반등하는 듯 했다. 하지만 9월 3경기는 처참했다. 삼성 라이온즈, 한화 이글스전 연속 2이닝 5실점으로 무너졌다. 28일 삼성과의 경기 다시 선발로 등판했으나, 3이닝만에 내려갔다. 실점은 없었다. 하지만 4회까지 매 이닝 선두타자를 출루시키며 위기를 맞았다. 안타 2개, 볼넷 3개를 허용했다. 정말 힘겹게 3이닝을 실점 없이 막았다.


'152km 완성형 좌완' 특급 신인의 처참했던 데뷔 시즌, 박준현까지 …
2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 북일고 박준현이 포즈를 취하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
18경기 3승7패 평균자책점 5.86. 정현우가 남긴 데뷔 시즌 성적이다. 키움은 30일 SSG 랜더스전이 마지막이니 정현우가 더 던질 수 있는 기회는 사실상 없다.


성적도, 기량도 분명 기대했던 그 모습이 아니었다. 냉정한 프로 세계에서 살아남으려면, 비시즌 확실하게 달라진 모습을 보여줘야 한다. 특히 3년 연속 꼴찌를 기록한 키움은 올해도 전체 1번으로 박준현을 뽑았다. 최고 157km를 던지는 대형 유망주다. 계약금도 정현우보다 2억원 많은 7억원을 받았다. 기대치가 더 높다. 지금 팀 구성이라면 큰 문제가 없는 한 선발로 기회를 받을 확률이 높다.

외국인 선수 2명에 하영민까지는 고정이다. 하영민이 팔꿈치 수술을 받았지만, 내년 시즌에 맞춰 복귀하는 데는 큰 문제가 없다고 한다. 여기에 박준현이 들어오면 남은 선발 자리는 1개다. 이 자리가 무조건 정현우의 것이라고 장담할 수 없다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

