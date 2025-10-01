시즌 최종전 9회 동점 찬스를, 번트 병살로 날렸다...이게 키움과 설종…

|
[스포츠조선 김용 기자] 이게 키움과 설종진 감독이 원하는 번트, 작전 야구인가.
그래도 키움은 후반기 설종진 감독대행 체제로 나아진 모습을 보였다고 자평했고, 실제 전반기보다는 성적이 조금 나았다. 그리고 시즌 종료를 앞두고 설 감독대행을 정식 감독으로 승격시켰다.
설 감독대행은 취임부터 번트, 작전을 강조했다. 그리고 정식 감독이 되고서도 "그나마 후반기 적극적인 번트, 작전 야구를 했고 선수들이 잘 이행해줘 좋은 평가를 받은 것 같다"고 했다.
하지만 선두 주성원이 좌전안타를 치며 천금의 동점 찬스를 잡았다.
그런데 김건희는 거포 유망주 포수다. 컨택트 유형은 아니다. 번트가 서툴다. 2B 상황서 번트 파울이 나왔다. 그리고 다음 공도 무리하게 번트를 대다 투수 앞으로 강한 땅볼을 굴려줬고, 손쉬운 1-6-3 병살로 찬물이 끼얹어졌다. 그걸로 사실상 경기는 끝이었다. 홈팬들 앞에서 유종의 미를 거두지 못했다.
번트를 댈 거라면 작전 수행이 좋은 선수들을 교체로 투입하는 게 어땠을까. 이날 교체로 들어간 선수는 임병욱, 오선진 뿐이었고 권혁빈, 전태현, 박수종 등 번트 성공 확률이 높은 선수들이 대기하고 있었다.
번트 작전이 무조건 나쁘다는 건 아니다. 하지만 상황에 맞게 작전을 구사해야 팀에 도움이 되고, 상대를 흔들 수 있는 법이다.
