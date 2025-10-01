팔꿈치 수술, 복귀 첫 풀시즌, 투혼의 10승...소형준이 KT 구했다,…

|
[광주=스포츠조선 김용 기자] 5위 자리는 우리 것이다!
KT는 절체절명의 5강 싸움, 벼랑 끝에 몰렸었다. 안정적으로 가을야구 한 자리를 차지할 걸로 기대를 모았지만, 최근 NC 다이노스의 무서운 연승 기세에 눌렸다. 전날 창원에서 NC의 7연승 제물이 됐다. 이날 경기 결과로 두 팀의 승차는 없어졌고, 무승부가 많아 승률에서 소폭 앞서는 NC가 KT를 제치고 5위로 올라섰다.
|
|
그나마 다행인 건 한준수까지 연속 5안타를 맞은 뒤 김규성, 정해원, 주효상을 범타 처리하며 대량 실점 위기를 넘겼다는 것.
|
소형준은 2회부터 안정세를 찾았다. 그리고 KT는 3회 경기를 뒤집었다. 재계약 열망에 초반부터 엄청난 강속구를 뿌리던 KIA 선발 올러가 1회 소형준같이 갑자기 난조를 보였다. 1사 후 김상수에게 내준 볼넷이 화근이었다. 이어 장준원과 허경민에게 연속 안타를 허용하며 첫 실점을 했다. 김민혁을 삼진 처리했지만, 안현민 고비를 넘지 못하고 추가 적시타를 얻어맞았다. 그리고 강백호의 1타점 안타, 황재균의 싹쓸이 2타점 2루타까지 나오며 5실점 빅이닝을 헌납했다.
|
|
|
KT는 3일 홈에서 한화 이글스와 시즌 최종전을 치른다. 여기서 모든 운명이 결정된다.
광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com