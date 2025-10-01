팔꿈치 수술, 복귀 첫 풀시즌, 투혼의 10승...소형준이 KT 구했다, 5위 전쟁 끝까지 간다 [광주 현장]

기사입력 2025-10-01 21:36


1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 6회를 무실점으로 막아 낸 소형준이 내려오고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/

[광주=스포츠조선 김용 기자] 5위 자리는 우리 것이다!

KT 위즈가 KIA 타이거즈를 물리치고 가을야구 막차 티켓 싸움을 마지막까지 몰고 갔다.

KT는 1일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA와의 시즌 마지막 맞대결에서 3회 5득점 빅이닝에 힘입어 9대3 짜릿한 역전승을 거뒀다.

KT는 절체절명의 5강 싸움, 벼랑 끝에 몰렸었다. 안정적으로 가을야구 한 자리를 차지할 걸로 기대를 모았지만, 최근 NC 다이노스의 무서운 연승 기세에 눌렸다. 전날 창원에서 NC의 7연승 제물이 됐다. 이날 경기 결과로 두 팀의 승차는 없어졌고, 무승부가 많아 승률에서 소폭 앞서는 NC가 KT를 제치고 5위로 올라섰다.


1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. KT 선발 소형준이 1회부터 실점하자 제춘모 코치가 올라가 조언하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/
나란히 2경기씩을 남겨놓은 상황에서 이날 KT가 KIA에 패하고, NC가 LG 트윈스에 이기면 상황 종료였다. 하지만 KT는 이날 KIA를 꺾으며 3일 최종전까지 5강 싸움을 몰고갔다.

모든 정황은 KT가 유리한 게 맞았다. 이미 포스트시즌 진출 탈락이 확정된 KIA는 백업 선수 위주 실험을 치르는 중이었고, 이날은 그나마 뛰던 주전 박찬호까지 제외했다.


1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 1회말 무사 1, 2루 윤도현이 2타점 3루타를 치고 허경민과 충돌해 고통스러워하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/
하지만 변수가 있었다. 믿었던 선발 소형준이 시작부터 난조를 보인 것. 선두 신인 정현창에게 중전 안타를 허용하며 흔들렸고, 박재현에게 우전 안타, 그리고 윤도현에게 싹쓸이 3루타까지 허용하고 말았다. 이걸로 끝이 아니었다. 오선우의 중전 적시타까지 터졌다. 3실점.

그나마 다행인 건 한준수까지 연속 5안타를 맞은 뒤 김규성, 정해원, 주효상을 범타 처리하며 대량 실점 위기를 넘겼다는 것.


1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. KIA 선발투수로 등판한 올러가 1회를 무실점으로 마친 후 내려오고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/

소형준은 2회부터 안정세를 찾았다. 그리고 KT는 3회 경기를 뒤집었다. 재계약 열망에 초반부터 엄청난 강속구를 뿌리던 KIA 선발 올러가 1회 소형준같이 갑자기 난조를 보였다. 1사 후 김상수에게 내준 볼넷이 화근이었다. 이어 장준원과 허경민에게 연속 안타를 허용하며 첫 실점을 했다. 김민혁을 삼진 처리했지만, 안현민 고비를 넘지 못하고 추가 적시타를 얻어맞았다. 그리고 강백호의 1타점 안타, 황재균의 싹쓸이 2타점 2루타까지 나오며 5실점 빅이닝을 헌납했다.


1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 3회초 2사 1, 3루 황재균이 2타점 적시타를 친 후 환호하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/
그렇게 경기 분위기는 완전히 KT쪽으로 넘어왔다. 전의를 상실한 KIA는 1회 후 힘 빠진 공격력을 보여줬다. 반대로 KT는 7회 KIA 불펜 최지민을 상대로 김민혁의 내야 땅볼 타점과 상대 폭투로 쐐기점 2점을 더했다. 김민혁의 타구는 사실 투수 최지민이 잡을 수 있는 타구였는데, 이를 잡지 못해 글러브에 맞고 유격수쪽으로 흘러 실점까지 연결됐다. 그에 앞서 나온 허경민의 2루타 역시 보통의 우익수면 쉽게 잡을 타구를 신인 박헌이 어설픈 수비로 놓친 충격이 컸다. 사실상 실책성 플레이였다. KT는 8회 밀어내기 보너스 점수 2점까지 얻으며 편안하게 경기를 끝냈다.


1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 3회초 2사 1, 3루 황재균의 적시타 때 득점한 강백호가 환영받고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/
승기를 잡은 KT는 7회 선발 소형준에 이어 외국인 투수 패트릭을 올려 경기를 매조지했다. 소형준은 1회 부진을 떨치고 6이닝 3실점 퀄리티스타트를 기록하며 팀에 귀중한 승리를 안겼다. 그리고 본인은 시즌 10승을 채웠다. 팔꿈치 수술을 받고 지난해 막판 복귀해, 올해 수술 후 풀타임 첫 시즌을 치르며 거둔 쾌거다. 원래 선발로 130이닝을 던진 후 불펜으로 전환해 컨디션 관리를 할 예정이었지만 급한 팀 사정에 보직이 왔다갔다 하는 혼란 속에서도 달콤한 결실을 맺었다. 이강철 감독도 최대한 등판 간격을 늘려주며 소형준 관리에 최선을 다했다.


1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 7회말 등판한 패트릭이 투구하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/
반대로 KIA 선발 올러는 이날 1, 2회 완벽한 피칭을 하다 3회 무너지며 패전 투수가 됐다. 본인은 내년 재계약을 강력히 희망하고 있지만, 이날 마지막 투구에서 강한 인상을 남기지 못했다. 이렇게 KBO리그 데뷔 시즌을 마무리하게 됐다.

KT는 3일 홈에서 한화 이글스와 시즌 최종전을 치른다. 여기서 모든 운명이 결정된다.


광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com

