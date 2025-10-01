그동안 '역대급' 단어를 함부로 써서 죄송합니다...올해 순위 싸움이 진…

|
[광주=스포츠조선 김용 기자] 와, 무슨 이런 시즌이 다 있냐.
LG 트윈스의 정규시즌 우승이 사실상 확정이라고 여겨지던 시즌 막판. LG의 경기력이 떨어지고, 한화가 야금야금 추격하며 반전 드라마가 시작됐다. LG는 지난달 24일 NC 다이노스전 충격의 7연속 4사구 패배가 시작점이었다.
하지만 KT가 한화에 그냥 져줄 수 없는 상황이었다. KT도 목숨 걸고 이겨야 했다. 5위가 걸려있기 때문이다. KT도 당연히 5위 안에 들어간다고 했지만, 투혼의 NC 다이노스가 기적의 6연승을 달리며 KT를 압박했다. 공교롭게도 30일 두 팀의 마지막 맞대결. 이 경기에서 NC가 이기면 5위 역전이었다. 이 경기를 NC가 이겼다. 7연승.
1일 NC는 LG와 붙었고, KT는 KIA 타이거즈와 만났다. 만약 KT가 KIA에 지고 NC가 LG를 이기면 KT는 탈락이었다. 그런데 KT가 악착같은 경기로 KIA를 제압했다. NC도 LG를 무찔렀다. 이제 두 팀은 3일 경기 결과에 따라 희비가 엇갈린다. NC는 SSG 랜더스를 만나는데 두 팀이 같은 결과면 NC가 올라간다. KT로서는 자신들이 이기고, NC가 지기를 기도해야 한다. 이 경기들에 LG와 한화의 운명도 복잡하게 얽혀있었다.
그런데 마지막 반전이 숨어있었다. 한화가 SSG를 이기는 줄 알았다. 9회말 마지막 공격을 앞두고 5-2로 앞섰으니 말이다. 하지만 마무리 김서현이 무너졌다. 정말 충격적이었다. 현원회에게 추격의 투런포를 맞았고, 거기서 막을 줄 알았는데 신인 이율예가 믿을 수 없는 역전 끝내기 투런포까지 때려냈다. 그렇게 LG의 우승이 확정됐다. 야구를 아는 모든 사람들의 소름이 돋는 순간이었다.
광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com
