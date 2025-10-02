이범호 감독, 19세 신인 유격수 극찬 "1군에서 몇 년 뛴 선수들보다 더 낫다" [광주 현장]

기사입력 2025-10-02 16:22


이범호 감독, 19세 신인 유격수 극찬 "1군에서 몇 년 뛴 선수들보다 …
23일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. KIA 정현창이 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.23/

[광주=스포츠조선 김용 기자] "1군에서 몇 년 뛴 친구들보다 좋은 능력을 갖고 있다."

KIA 타이거즈 이범호 감독이 고졸 신인 내야수 정현창에 대해 극찬을 아끼지 않았다.

정현창은 KIA가 올시즌 도중 NC 다이노스와 진행한 3대3 트레이드로 합류한 19세 신인 선수. 신인드래프트 7라운드에 뽑힌 선수를, 사실상 홍종표를 내주고 데려왔다고 봐도 되는 선수인데 KIA는 공-수 모두에서 발전 가능성이 높은 정현창의 잠재력을 높이 평가했다.

당장 KIA는 올시즌 후 FA가 되는 주전 유격수 박찬호의 거취를 놓고 힘겨운 경쟁을 할 상황이다. 유격수가 없는 팀들이 많아, 벌써부터 박찬호에 대해 군침을 흘리는 팀들이 많은 분위기. 경쟁이 심해지면 몸값이 뛰고, KIA가 박찬호를 잡는다는 보장을 할 수 없다. 그렇게 되면 차기 유격수를 찾아야 한다.


이범호 감독, 19세 신인 유격수 극찬 "1군에서 몇 년 뛴 선수들보다 …
1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 정현창이 타격하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/
이 감독은 정현창을 눈여겨보고 있다. U-23 국가대표팀 아시아야구선수권대회 대표팀에 다녀오자마자, 1일 KT 위즈전에 1번 유격수로 선발 출전 시켰다. 안타는 1회 1개밖에 치지 못했지만, 일단 수비에서 매우 안정적인 모습을 보여줬다. 움직임도 좋고, 특히 스로잉이 아주 부드러웠다. "어깨가 강한 게 강점"이라는 자신의 말을 경기력으로 입증했다.

2일 SSG 랜더스와의 경기를 앞두고 만난 이 감독은 "타격은 힘만 조금 붙으면 배트 스피드가 훨씬 빨라질 것 같다. 가진 스윙이나 느낌은 괜찮다. 수비는 어린 친구인데 공 잡고 던지는 게 부드러웠다 .그렇게 하기 쉽지 않다. 힘만 붙으면 좋은 유격수 자원이 되지 않을까 생각한다"고 밝혔다.


이범호 감독, 19세 신인 유격수 극찬 "1군에서 몇 년 뛴 선수들보다 …
5일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기, KIA 이범호 감독이 정현창, 박민, 김규성의 수비훈련을 지도하고 있다. 광주=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.05/
이 감독은 이어 "잘 한다는 어린 선수들을 보면 대부분 움직임이 거친데, 정현창은 1군에서 몇 년 했던 친구들보다 좋은 능력을 갖고 있다. 주전이 되기 위해서는 체력이 중요하다. 올시즌 후 웨이트 트레이닝을 통해 프로다운 몸을 만드는 데 집중하면, 좋은 자원이 될 걸로 기대한다"고 말했다.

정현창은 SSG전 2루수로 나선다. 유격수는 주전 박찬호. 이날은 최형우, 나성범, 김호령 등도 선발 라인업에 이름을 올렸다. 이 감독은 "이제 홈에서 2경기가 남았다. 홈팬들께 이기는 경기를 보여드리고 싶어 주전 선수들을 출전시키게 됐다. 5이닝 정도 뛰고, 뒤에 백업 선수들이 받칠 것이다. 정현창의 경우 유격수로 뛰는 모습을 봤으니, 2루에서도 어떻게 하는지 보고 싶어 2루로 넣었다. 박찬호와 함께 경기하며 얘기도 듣고 배울 수 있는 것들도 많을 것"이라고 설명했다.


광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 "너무 황당해"

2.

40대 아나운서 엄마, '딸 살아있다'더니…유기치사 혐의 구속[SC이슈]

3.

마이큐, '4년열애' ♥김나영과 결혼 소감 "따뜻한 말·응원, 진심으로 감사"

4.

도경완 "다음 생엔 장윤정♥과 결혼 NO, 아담한 강아지상 원해" ('두집살림')

5.

[공식]김희선, 오늘(2일) 모친상…애통한 외동딸, 남편·딸과 함께 상주

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 울린 통한의 홈런...눈 감고 휘두를 게 뻔했는데, 김서현은 왜 한가운데 직구를 던졌을까

2.

'와 日 1조2267억 트리오' 다저스 살렸다…대주자로도 못 뛴 김혜성, 韓 팬들은 그저 부러울 뿐

3.

우승 후보! '야마모토 6⅔이닝 9K+오타니 쐐기 적시타' 2연승 디비전S 진출...LAD 8-4 CIN[WCS2]

4.

이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK → 이걸 어떻게 치나

5.

"국민삐약이 신유빈 만리장성 넘었다!" 세계4위 中콰이만 3대2로 꺾고 女단식8강행![차이나스매시]

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 울린 통한의 홈런...눈 감고 휘두를 게 뻔했는데, 김서현은 왜 한가운데 직구를 던졌을까

2.

'와 日 1조2267억 트리오' 다저스 살렸다…대주자로도 못 뛴 김혜성, 韓 팬들은 그저 부러울 뿐

3.

우승 후보! '야마모토 6⅔이닝 9K+오타니 쐐기 적시타' 2연승 디비전S 진출...LAD 8-4 CIN[WCS2]

4.

이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK → 이걸 어떻게 치나

5.

"국민삐약이 신유빈 만리장성 넘었다!" 세계4위 中콰이만 3대2로 꺾고 女단식8강행![차이나스매시]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.