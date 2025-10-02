NC, 이게 무슨 횡재냐...최종전 상대 SSG, 최정-에레디아-한유섬-박성한-최지훈 다 빠진다 [광주 현장]

최종수정 2025-10-02 17:35

NC, 이게 무슨 횡재냐...최종전 상대 SSG, 최정-에레디아-한유섬-…
27일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-두산전. 7회말 2사 1루 안재석의 파울플라이를 그물망 앞에서 잡아낸 3루수 최정이 박성한, 에리디아와 함께 웃으며 들어오고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.27/

[광주=스포츠조선 김용 기자] "박성한과 최지훈은 창원에 가지 않는다."

NC 다이노스에게는 호재다. KT 위즈에는 비보다. SSG 랜더스 이숭용 감독이 남은 두 경기 운영 계획을 밝혔다.

SSG는 2일 광주기아챔피언스필드에서 KIA 타이거즈와 경기를 벌인다. 이어 창원으로 이동, 3일에는 NC와 시즌 최종전을 치르는 일정이다.

중요한 건 NC전이다. 왜나하면 이 경기 결과에 따라 NC와 KT의 운명이 갈린다. 두 팀은 승차 없는 5, 6위다. NC는 SSG, KT는 한화 이글스와의 3일 경기 결과에 따라 5위 운명이 갈린다. 둘 다 이기거나 지면 NC가 올라간다. KT가 가을야구에 합류할 수 있는 건 자신들은 이기고, NC가 질 때만이다.

하지만 SSG도 준플레이오프 준비를 해야 한다. 주전 선수들을 끝까지 쓸 이유가 없다. 그래서 광주에 최정, 한유섬, 에레디아, 노경은, 문승원을 데려오지 않았다. 엔트리 말소.


NC, 이게 무슨 횡재냐...최종전 상대 SSG, 최정-에레디아-한유섬-…
30일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG의 경기. SSG가 키움에 승리했다. 정규시즌 3위를 확정한 SSG 선수들이 승리의 기쁨을 나누고 있다. 선수들과 하이파이브를 나누고 있는 이숭용 감독. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.30/
박성한과 최지훈은 광주에 내려와 선발 라인업에 이름을 올렸다. 하지만 창원에는 가지 않는다. KIA전을 앞두고 만난 이 감독은 "박성한과 최지훈은 KIA전 두 타석 정도 소화시키고 바로 올려보낼 예정이다. KIA전까지 소화하는 건 일찍부터 정해진 스케줄"이라고 밝혔다.

이렇게 되면 NC전은 주전 선수들이 거의 다 빠진 채 치르게 된다. 자칫 KT가 오해할 수 있는 상황. 이 감독은 "우리 준플레이오프 준비가 중요하다. 선수들이 쉬어야 한다. 거기에만 포커스를 맞췄다. 여기에 비 예보도 있다. 경기가 미뤄질 수도 있고, 장거리 이동을 해야할 수 있어 선수들을 무리해서 데려가지 않기로 했다"고 했다. 실제 3일 창원 지역에는 하루 종일 비 예보가 있다. 취소가 되면 하루 기다려 4일 경기를 하고, 또 5일 잡힐 가능성이 큰 광주 경기를 위해 다시 돌아와야 한다. 고된 일정인 건 분명하다.

다만 KT가 희망을 걸 수 있는 건 선발이 김광현이라는 점이다. 이미 10승도 채웠는데, 김광현이 마지막 경기 등판을 자원했다고 한다. 이 감독은 "김광현은 80~90개 정도를 던질 것이다. 5이닝은 채울 예정이다. 본인이 던지고 싶어 한다"고 밝혔다.


NC는 에이스 라일리를 선발로 예고했기에, SSG의 젊은 선수들이 공략할 수 있을지가 관전 포인트. 하지만 방심은 금물이다. 한화 이글스도 1일 경기에서 현원회, 이율예, 류효승 등 기회가 간절한 백업 선수들에게 호되게 당했다.


광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 "너무 황당해"

2.

40대 아나운서 엄마, '딸 살아있다'더니…유기치사 혐의 구속[SC이슈]

3.

마이큐, '4년열애' ♥김나영과 결혼 소감 "따뜻한 말·응원, 진심으로 감사"

4.

도경완 "다음 생엔 장윤정♥과 결혼 NO, 아담한 강아지상 원해" ('두집살림')

5.

[공식]김희선, 오늘(2일) 모친상…애통한 외동딸, 남편·딸과 함께 상주

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 울린 통한의 홈런...눈 감고 휘두를 게 뻔했는데, 김서현은 왜 한가운데 직구를 던졌을까

2.

'와 日 1조2267억 트리오' 다저스 살렸다…대주자로도 못 뛴 김혜성, 韓 팬들은 그저 부러울 뿐

3.

우승 후보! '야마모토 6⅔이닝 9K+오타니 쐐기 적시타' 2연승 디비전S 진출...LAD 8-4 CIN[WCS2]

4.

이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK → 이걸 어떻게 치나

5.

"국민삐약이 신유빈 만리장성 넘었다!" 세계4위 中콰이만 3대2로 꺾고 女단식8강행![차이나스매시]

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 울린 통한의 홈런...눈 감고 휘두를 게 뻔했는데, 김서현은 왜 한가운데 직구를 던졌을까

2.

'와 日 1조2267억 트리오' 다저스 살렸다…대주자로도 못 뛴 김혜성, 韓 팬들은 그저 부러울 뿐

3.

우승 후보! '야마모토 6⅔이닝 9K+오타니 쐐기 적시타' 2연승 디비전S 진출...LAD 8-4 CIN[WCS2]

4.

이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK → 이걸 어떻게 치나

5.

"국민삐약이 신유빈 만리장성 넘었다!" 세계4위 中콰이만 3대2로 꺾고 女단식8강행![차이나스매시]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.