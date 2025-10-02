"네가 큰 침대 써라" 주전 후배 이숭용 챙긴, 백업 선배 염경엽...30년 후 엄청난 보상을 받았다 [광주 현장]

기사입력 2025-10-03 00:07


"네가 큰 침대 써라" 주전 후배 이숭용 챙긴, 백업 선배 염경엽...3…
스포츠조선DB

[광주=스포츠조선 김용 기자] "네가 주전이니 큰 침대를 써라."

후배에 대한 작은 배려가 약 30년 후 엄청난 선물로 돌아왔다면.

LG 트윈스와 염경엽 감독은 죽다 살아났다. 다 잡은 것 같았던 정규시즌 우승. 하지만 마지막 3경기를 모두 지며 마지막 매직 넘버 1을 지우지 못했다.

그 사이 2위 한화 이글스가 힘을 냈다. 1일 SSG 랜더스전, 3일 KT 위즈전을 이기면 LG와 1위 타이브레이크를 치를 수 있었다.

첫 관문 SSG전을 이기는 듯 했다. 9회 2사 상황까지 5-2로 앞섰다. 마운드에는 마무리 김서현이 있었으니, 누구라도 한화의 승리를 예상하고 있었다.

하지만 기적같은 반전이 일어났다. 대타 현원회의 투런포. 그걸로 끝이 아니었다. 신인 포수 이율예가 한화를 울리는 극적 역전 결승 투런포를 때려버렸다. 그렇게 LG 우승 확정이었다.


"네가 큰 침대 써라" 주전 후배 이숭용 챙긴, 백업 선배 염경엽...3…
1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/
잠실에서 NC 다이노스에 지고 풀이 죽어있던 LG는 난리가 났다. 집에 가던 선수들이 돌아오고, 팬들과 함께 파티를 즐겼다. 염 감독은 "SSG가 도와줘 너무 고맙다"고 밝혔다. SSG가 의도한 건 아니지만, 어찌됐든 결과적으로 LG를 도운 셈이 됐다.

엄청난 승리를 이끈 후 2일 광주에 내려온 이숭용 감독. 이 감독은 염경엽 감독에게 연락을 받았느냐는 질문에 "연락 안 주시던데"라고 말하며 웃었다. 염 감독이 공개적으로 SSG에 고마운 마음을 표현했다고 하자, 이 감독은 염 감독과의 현역 시절 일화를 들려줬다.


"네가 큰 침대 써라" 주전 후배 이숭용 챙긴, 백업 선배 염경엽...3…
스포츠조선DB

두 사람은 1994년부터 2000년까지 태평양 돌핀스, 현대 유니콘스에서 한솥밥을 먹었다. 염 감독이 3년 선배. 선수 시절은 두 사람이 조금 달랐다. 염 감독은 내야 수비와 주루 등 주로 백업 역할이었다. 파워 넘치는 타격이 일품이었던 이 감독은 주전으로 오래 뛰었다.

이 감독은 "염 감독님과 룸메이트를 오래 했다. 원정에 가면 숙소 생활을 같이 하는데, 한 호텔에 침대 크기가 달랐다"고 얘기를 시작했다. 보통 호텔들이 패밀리 트윈이라고 표기를 하는데, 넓은 더블 베드와 좁은 싱글 베드가 같이 있다.

선배가 넓은 침대를 쓰는 게 당연하던 시대. 이 감독은 "어느 날 방에 들어갔는데 좁은 침대에 계시더라. 나보고 '넌 주전 선수니 큰 침대에서 편히 쉬어라'고 말씀해주셨다. 그게 잊혀지지 않는다. 그 때부터 이 분과 오래오래 같이 야구하고 싶다는 생각을 했었다"고 오래 전 스토리를 소개했다.


"네가 큰 침대 써라" 주전 후배 이숭용 챙긴, 백업 선배 염경엽...3…
스포츠조선DB
그 때부터 친분을 쌓아 야구 얘기도 하고, 염 감독에게 묻고 배우는 사이가 됐다고. 이 감독은 "나는 염 감독님이 본격적으로 백업이 되는 과정에서, 어떤 준비를 하는지 다 봤다. 그 때부터 스톱워치를 누르며 시간 체크를 하고, 선수마다 분석을 철저히 하며 미래를 준비하시더라. 그 열정을 봤다. 그 모습을 보며 '훗날 어떤 일을 해도 성공하시겠다' 생각했었다"고 설명했다.

염 감독은 2023 시즌 통합 우승에 이어 올해 두 번째 우승에 도전한다. 사실상 LG와의 재계약이 확정됐다는 얘기가 들려온다. 그 길에 SSG가 엄청난 도움을 줬다. 별 거 아닐 수 있지만, 선배의 권위를 내려놓은 그 배려가 30년 만에 큰 보답으로 돌아왔다.


광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임영웅, 축구 감독 전격 데뷔…안정환·이동국에 선전포고 "긴장하세요"('뭉찬4')

2.

'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 "너무 황당해"

3.

도경완 "다음 생엔 장윤정♥과 결혼 NO, 아담한 강아지상 원해" ('두집살림')

4.

40대 아나운서 엄마, '딸 살아있다'더니…유기치사 혐의 구속[SC이슈]

5.

마이큐, '4년열애' ♥김나영과 결혼 소감 "따뜻한 말·응원, 진심으로 감사"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 울린 통한의 홈런...눈 감고 휘두를 게 뻔했는데, 김서현은 왜 한가운데 직구를 던졌을까

2.

'천재' 이강인을 에워싼 7명의 바르셀로나 선수들…길이 남을 '축신짤' 생성→"골대가 눈치가 없네"

3.

'와, 아빠랑 똑같네' 전설 이병규 아들 이승민, 프로 데뷔 타석 초구 안타 '작렬' [광주 현장]

4.

선수도 돌아오고 팬들도 돌아오고... SSG가 쏜 홈런 두방에, 혼돈과 환희의 잠실[잠실 현장]

5.

"국민삐약이 신유빈 만리장성 넘었다!" 세계4위 中콰이만 3대2로 꺾고 女단식8강행![차이나스매시]

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 울린 통한의 홈런...눈 감고 휘두를 게 뻔했는데, 김서현은 왜 한가운데 직구를 던졌을까

2.

'천재' 이강인을 에워싼 7명의 바르셀로나 선수들…길이 남을 '축신짤' 생성→"골대가 눈치가 없네"

3.

'와, 아빠랑 똑같네' 전설 이병규 아들 이승민, 프로 데뷔 타석 초구 안타 '작렬' [광주 현장]

4.

선수도 돌아오고 팬들도 돌아오고... SSG가 쏜 홈런 두방에, 혼돈과 환희의 잠실[잠실 현장]

5.

"국민삐약이 신유빈 만리장성 넘었다!" 세계4위 中콰이만 3대2로 꺾고 女단식8강행![차이나스매시]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.