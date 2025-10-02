"박찬호 선배가 자기 어릴 때 보는 것 같대요" 아니다, 박찬호 신인 때…

|
[광주=스포츠조선 김용 기자] "찬호형이 자기 어릴 적 모습을 보는 것 같다고. 저 마음에 든다고 하시네요."
하지만 뚜껑을 열어보니 대박 조짐이다. KIA 이범호 감독은 아시아야구선수권대대회에 다녀온 정현창을 1일 KT 위즈전에 1번-유격수로 선발 출전 시켰다. 그리고 2일 SSG 랜더스전에는 9번-2루수로 내보냈다. 두 포지션에서 어떻게 수비를 하는지 보기 위해서다.
첫 날 유격수 수비에서 호평을 받았다. 이 감독은 "1년에서 몇 년 뛴 선배들보다, 수비에서는 훨씬 낫다"고 극찬했다. 스텝, 글러브질, 송구까지 과정이 매우 부드럽고 매끄러웠다. 그 와중에 어깨는 강했다.
이제 19세 선수이기에 근력 등이 프로 1군 선수가 되기에는 부족해 방망이는 가다듬어야 할 게 많지만, 수비에 있어서만큼은 당장 손볼 게 전혀 없을 정도로 뛰어났다.
정현창은 "원래 유격수지만, 이번 대표팀에서 2루수로 뛰었기에 2루에서도 적응은 문제 없었다"고 밝혔다.
어린 나이에도 완성형 수비를 선보일 수 있는 것에 대해서는 "어릴 적부터 수비하는 걸 더 좋아했다. 학교를 다니며 감독, 코치님들께 잘 배우기도 했고 기본기 훈련을 충실히 했다. 처음 시작할 때부터 공 잡는 거는 잘했던 것 같다. 오늘도 까다로운 타구들이 올 때 어렵다고 느꼈지만, 몸이 알아서 반응을 했다"고 밝혔다. 천부적인 재능이 있는 스타일. 물론 부끄러워서 본인 입으로는 말을 하기 힘들지만 말이다.
취재진이 "박찬호 어릴 때보다 훨씬 잘하는 것 같은데"라고 하자 손사래를 치며 인터뷰를 마쳤다.
광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com