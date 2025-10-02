"박찬호 선배가 자기 어릴 때 보는 것 같대요" 아니다, 박찬호 신인 때보다 훨씬 잘하는 것 같다 [광주 현장]

기사입력 2025-10-03 05:07


"박찬호 선배가 자기 어릴 때 보는 것 같대요" 아니다, 박찬호 신인 때…
2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 경기, 8회초 안타를 치고 1루에 나선 KIA 정현창의 모습. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.02/

[광주=스포츠조선 김용 기자] "찬호형이 자기 어릴 적 모습을 보는 것 같다고. 저 마음에 든다고 하시네요."

타격은 아직 더 봐야겠지만, 수비 하나만큼은 정말 '찐'이라고 해도 절대 오버가 아닌 것 같다. KIA 타이거즈가 NC 다이노스와의 대형 트레이드를 이 선수를 위해 했나 싶을 정도로 인상적이다.

주인공은 19세 유격수 정현창. 올시즌 도중 한 3대3 트레이드에서 가장 주목을 받지 못한 선수다. 그도 그럴 것이 고졸 신인이고, 7라운드 지명을 받았다.

하지만 뚜껑을 열어보니 대박 조짐이다. KIA 이범호 감독은 아시아야구선수권대대회에 다녀온 정현창을 1일 KT 위즈전에 1번-유격수로 선발 출전 시켰다. 그리고 2일 SSG 랜더스전에는 9번-2루수로 내보냈다. 두 포지션에서 어떻게 수비를 하는지 보기 위해서다.

첫 날 유격수 수비에서 호평을 받았다. 이 감독은 "1년에서 몇 년 뛴 선배들보다, 수비에서는 훨씬 낫다"고 극찬했다. 스텝, 글러브질, 송구까지 과정이 매우 부드럽고 매끄러웠다. 그 와중에 어깨는 강했다.


"박찬호 선배가 자기 어릴 때 보는 것 같대요" 아니다, 박찬호 신인 때…
2일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 SSG-KIA전. 7회말 무사 정현창이 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.2/
2루수도 완전히 합격. 어려운 타구들을 여유있게 척척 처리해냈다. 경기 중간 유격수 자리로 옮긴 뒤 나온 2루수 김규성이 바로 어려운 타구였지만, 잡지 못하니 비교가 됐다.

이제 19세 선수이기에 근력 등이 프로 1군 선수가 되기에는 부족해 방망이는 가다듬어야 할 게 많지만, 수비에 있어서만큼은 당장 손볼 게 전혀 없을 정도로 뛰어났다.

정현창은 "원래 유격수지만, 이번 대표팀에서 2루수로 뛰었기에 2루에서도 적응은 문제 없었다"고 밝혔다.


어린 나이에도 완성형 수비를 선보일 수 있는 것에 대해서는 "어릴 적부터 수비하는 걸 더 좋아했다. 학교를 다니며 감독, 코치님들께 잘 배우기도 했고 기본기 훈련을 충실히 했다. 처음 시작할 때부터 공 잡는 거는 잘했던 것 같다. 오늘도 까다로운 타구들이 올 때 어렵다고 느꼈지만, 몸이 알아서 반응을 했다"고 밝혔다. 천부적인 재능이 있는 스타일. 물론 부끄러워서 본인 입으로는 말을 하기 힘들지만 말이다.


"박찬호 선배가 자기 어릴 때 보는 것 같대요" 아니다, 박찬호 신인 때…
13일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 2회말 문보경의 내야땅볼 타구를 잡아 1루에서 잡아내는 박찬호의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.13/
이 감독은 2루에 투입하며 박찬호와 호흡을 맞추며 배움이 있기를 기대했다. 정현창은 "찬호형이 비가 오는 날은 땅과 공이 미끄러우니, 더블 플레이를 할 때 타구를 빨리 줘야 한다고 알려주셨다"고 했다. 이어 "자기 어렸을 때 모습을 보는 것 같다고 해주셨다. 마음에 든다고 하셨다"고 말하며 쑥스럽게 웃었다.

취재진이 "박찬호 어릴 때보다 훨씬 잘하는 것 같은데"라고 하자 손사래를 치며 인터뷰를 마쳤다.


광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 전설의 졸업사진 비하인드 "어떻게 쓰일지 몰라 안경 벗어"

2.

"야 네가 해" 김지민, 결혼 3개월만..싸늘해진 김준호♥ 말투에 폭발

3.

'73세' 윤미라, 생애 첫 지하철 탑승에 안절부절 "공기 탁할 줄 알았는데"

4.

신현준♥김경미, 2년째 별거 중 "자녀 교육 위해, 아직도 힘들어" ('각집부부')

5.

'박시은♥' 진태현, '입양한 딸' 실명·얼굴 공개하더니...전폭적인 응원 보냈다 "화이팅!"

스포츠 많이본뉴스
1.

'와, 아빠랑 똑같네' 전설 이병규 아들 이승민, 프로 데뷔 타석 초구 안타 '작렬' [광주 현장]

2.

"국민삐약이 신유빈 만리장성 넘었다!" 세계4위 中콰이만 3대2로 꺾고 女단식8강행![차이나스매시]

3.

'싱글벙글' 삼성, 누가 와도 만신창이? → 마지막까지 힘 짜내는 NC와 KT, 막차 티켓 주인공은

4.

한화 우승길 막은, 기적의 역전승...이숭용 감독의 기분은 어땠을까 "노코멘트 하겠습니다" [광주 현장]

5.

이범호 감독, 19세 신인 유격수 극찬 "1군에서 몇 년 뛴 선수들보다 더 낫다" [광주 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'와, 아빠랑 똑같네' 전설 이병규 아들 이승민, 프로 데뷔 타석 초구 안타 '작렬' [광주 현장]

2.

"국민삐약이 신유빈 만리장성 넘었다!" 세계4위 中콰이만 3대2로 꺾고 女단식8강행![차이나스매시]

3.

'싱글벙글' 삼성, 누가 와도 만신창이? → 마지막까지 힘 짜내는 NC와 KT, 막차 티켓 주인공은

4.

한화 우승길 막은, 기적의 역전승...이숭용 감독의 기분은 어땠을까 "노코멘트 하겠습니다" [광주 현장]

5.

이범호 감독, 19세 신인 유격수 극찬 "1군에서 몇 년 뛴 선수들보다 더 낫다" [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.