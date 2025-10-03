"편하게 하겠다" 했지만.. 한화, 또 9회말 4실점 → 이대로 플옵 준…

|
[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 다소 찝찝한 흐름 속에 포스트시즌 준비에 돌입했다.
실제로 한화는 손아섭 채은성 문현빈 리베라토 하주석 등 주축 야수들을 벤치에 앉혔다. 필승조 김범수 박상원 한승혁 김서현도 안 나왔다.
그런데 경기는 예상 밖으로 흘렀다. 한화는 1.5군급 라인업으로 KT를 마구 두들겼다. 1회에 6점을 뽑았다.
그런데 9회말이 문제였다. 6-2로 앞선 9회말 출격한 윤산흠이 동점을 허용했다.
순식간에 4점이 날아간 것도 아니었다. 1사 1, 3루에서 안현민에게 적시타를 맞고 6-3. 그다음 강민호에게 적시타를 맞아 6-4. 황재균에게 유격수 땅볼을 유도했지만 병살 처리에 실패했다. 장성우에게 몸에 맞는 공을 주면서 2사 만루.
윤산흠은 결국 스티븐슨에게 2타점 동점 적시타를 맞았다. 김상수도 몸에 맞는 공으로 내보냈으나 이호연을 중견수 뜬공으로 잡아내며 끝내기 패배는 면했다.
한화는 지난 1일 인천 SSG전도 9회말에 무너졌다. 5-2로 앞선 9회말 마무리 김서현이 2점 홈런 2방을 얻어맞고 주저앉았다. 이 패배로 한화는 1위 역전 가능성이 사라졌다.
분위기 쇄신을 위해서라도 최종전 승리가 중요해 보였지만 한화는 힘을 아끼는 쪽을 선택했다. 수원=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com