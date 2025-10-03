"편하게 하겠다" 했지만.. 한화, 또 9회말 4실점 → 이대로 플옵 준…

"편하게 하겠다" 했지만.. 한화, 또 9회말 4실점 → 이대로 플옵 준비, 분위기 괜찮나

기사입력 2025-10-04 07:28


30일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기, 한화 김경문 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.30/

[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 다소 찝찝한 흐름 속에 포스트시즌 준비에 돌입했다.

한화는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 최종전 KT 위즈와의 경기에서 6대6 무승부를 거뒀다. 주전들에게 대거 휴식을 주고 필승조도 아끼긴 했다. 그래도 6-2로 앞선 9회말, 4점이나 주면서 승리를 날린 점은 아쉽다. 2경기 연속 9회말 4실점이다.

사실 이겨도 그만 져도 그만인 경기가 맞다. 한화는 정규시즌 2위가 확정됐다. 김경문 한화 감독은 이날 경기를 앞두고 "오늘은 그냥 조금 편안하게 하려고 한다"고 말했다.

실제로 한화는 손아섭 채은성 문현빈 리베라토 하주석 등 주축 야수들을 벤치에 앉혔다. 필승조 김범수 박상원 한승혁 김서현도 안 나왔다.

그런데 경기는 예상 밖으로 흘렀다. 한화는 1.5군급 라인업으로 KT를 마구 두들겼다. 1회에 6점을 뽑았다.

선발투수 박준영이 5회말 흔들렸는데 그대로 기회를 줬다. 박준영은 올 시즌 첫 등판이었다. 5회만 던지면 승리투수 요건도 갖췄다. 박준영이 투구수 100개를 넘기고 밀어내기 볼넷으로 점수를 주는 와중에도 투수를 교체하지 않았다. 승리투수를 챙겨주겠다는 배려가 틀림없었다. 박준영은 110구 역투를 펼치며 5이닝을 2실점으로 막았다. 스스로 승리투수 요건을 쟁취했다.

그런데 9회말이 문제였다. 6-2로 앞선 9회말 출격한 윤산흠이 동점을 허용했다.

순식간에 4점이 날아간 것도 아니었다. 1사 1, 3루에서 안현민에게 적시타를 맞고 6-3. 그다음 강민호에게 적시타를 맞아 6-4. 황재균에게 유격수 땅볼을 유도했지만 병살 처리에 실패했다. 장성우에게 몸에 맞는 공을 주면서 2사 만루.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 한화가 7대3으로 승리한 가운데 김경문 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

27일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 LG의 경기. 선수들의 훈련을 지켜보고 있는 한화 김경문 감독. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.27/

윤산흠은 결국 스티븐슨에게 2타점 동점 적시타를 맞았다. 김상수도 몸에 맞는 공으로 내보냈으나 이호연을 중견수 뜬공으로 잡아내며 끝내기 패배는 면했다.

한화는 지난 1일 인천 SSG전도 9회말에 무너졌다. 5-2로 앞선 9회말 마무리 김서현이 2점 홈런 2방을 얻어맞고 주저앉았다. 이 패배로 한화는 1위 역전 가능성이 사라졌다.

분위기 쇄신을 위해서라도 최종전 승리가 중요해 보였지만 한화는 힘을 아끼는 쪽을 선택했다. 수원=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

