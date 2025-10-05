이틀도 못 쉰 에이스, WC 엔트리 전격 포함...NC 잔인한 결단? 도대체 왜?

이틀도 못 쉰 에이스, WC 엔트리 전격 포함...NC 잔인한 결단? 도…
19일 창원NC파크에서 열린 롯데와 NC의 경기, NC 선발투수 라일리가 역투하고 있다. 창원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.19/

[스포츠조선 김용 기자] 던질 수 없는 라일리, 엔트리 포함 왜?

삼성 라이온즈와 NC 다이노스의 와일드카드 결정전이 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 시작된다.

5위로 가을야구 막차를 탄 NC는 내일이 없다. 1차전에서 패하면 그대로 짐을 싸야 한다. 1차전, 모든 걸 걸어 이기고 봐야 한다.

그래서일까. 5일 발표된 엔트리를 보면 에이스 라일리의 이름이 포함돼있다. 라일리의 투혼까지 더해 이기겠다는 의지의 표현일까.

라일리는 4일 SSG 랜더스와의 시즌 최종전에서 5⅓이닝 동안 86개의 공을 던졌다. 이 경기를 이겨야 5위가 확정되는 NC였기에, SSG가 2군급 선수를 냈다고 해도 방심할 수 없었다. 라일리를 무조건 쓰고 봐야했다. 내일이 없었기 때문.

와일드카드 결정전 1차전이 6일 열리고, NC가 1차전을 이긴다고 하면 7일 2차전이 열린다. 산술적으로 4일 던진 라일리는 던질 수가 없다. 6일 나가면 하루 휴식, 7일 나가면 이틀 휴식 후 등판이기 때문.


이틀도 못 쉰 에이스, WC 엔트리 전격 포함...NC 잔인한 결단? 도…
26일 서울 잠실구장에서 열린 NC-두산전. NC 선발투수로 등판한 라일리. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.26/
정말 최선의 상황이 2차전을 간다고 하면, 라일리가 4일 휴식 후 등판의 사이드 피칭 개념으로 1이닝을 던지는 정도인데, 이걸 위해 엔트리에 포함을 시켰을까. 아니면 1년 동안 마운드 리더로 활약했으니, 마땅한 투수가 없다면 함께 데려가겠다는 의도였을까.

NC 관계자는 "2차전 잠깐이라도 실전 등판은 사실상 쉽지 않은 상황"이라고 했다. 실제 라일리는 중요했던 1일 LG 트윈스전에 4일 휴식 후 등판해달라는 이호준 감독의 요청을 받았지만, 도저히 공을 던질 수 없는 상황이라며 등판이 힘들다고 거절했다.


그렇다면 왜 엔트리에 넣었을까. NC 관계자는 "경기가 열릴 6~7일 대구 지역에 비 예보가 있다. 경기가 취소될 상황까지 모두 고려해 라일리를 엔트리에 넣었다. 정말 만약의 상황까지 대비한 카드"라고 설명했다.

예보처마다 조금씩 다르기는 하지만, 실제 1차전이 열리는 6일 낮에 대구 지역 비 예보가 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

