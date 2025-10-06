'라팍런'의 정석이 나왔다...김형준의 좌익수 플라이 타구가 홈런으로, 원정팀을 돕다니 [WC1 현장]

최종수정 2025-10-06 16:10

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, 5회초 NC 김형준이 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/

[대구=스포츠조선 김용 기자] '라팍'이 홈팀 삼성이 아닌 원정팀 NC를 돕네.

하늘도 NC 다이노스의 투혼에 감동한 것일까.

NC가 절체절명의 와일드카드 결정전 1차전에서 승기를 잡아나갔다. 다름 아닌 '라팍런'으로 인해 엄청난 이득을 보게 됐다.

NC는 6일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 와일드카드 결정전 1차전 5회 김형준의 홈런포로 3-0 점수차를 벌리며 앞서나갔다.

NC는 정규시즌 막판 9연승 신바람을 내며 기적적으로 가을야구 막차 탑승했다.

하지만 고행길이 남아있었다. 와일드카드 결정전은 4위팀에 엄청난 어드밴티지가 있다. 4위팀 홈에서만 두 경기 모두 열린다. 그리고 4위팀은 1승 어드밴티지를 갖는다. 4위팀은 두 경기 중 한 경기만 이겨도 통과다. 5위팀은 두 경기 모두 이겨야 한다는 엄청난 압박감이 있다.


6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, 5회초 NC 김형준이 솔로홈런을 치고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/
더군다나 삼성은 에이스 후라도가 등판하는 반면, NC는 팔꿈치 부상을 털고 돌아온지 얼마 되지 않은 구창모가 선발이었다.

하지만 NC는 1회부터 데이비슨의 선제 1타점 적시타로 앞서나갔다. 2회에도 김휘집의 내야 당볼로 추가점을 얻어냈다. 1회 추가 득점 찬스와 4회 공격에서 병살타가 연달아 나온 건 아쉬웠지만, 5회 김형준이 홈런포를 때려냈다.


김형준은 1사 주자 없는 상황 1S에서 후라도의 몸쪽 높은 148km 직구를 받아쳤다. 약간 배트 안쪽에 맞았다. 먹히고, 높이 뜬 타구.

다른 구장이었다면 바로 좌익수 플라이를 직감할 수 있었다. 하지만 삼성라이온즈파크는 달랐다. 외야가 육각 구조. 중앙 펜스부터 좌-우 파울 폴대까지 직선으로 뻗어있어 파울 폴대부터 야수들 정위치까지의 외야 펜스 거리가 홈으로부터 매우 짧은 기형적 구조다. 이 방향으로 공이 날아가면, 비거리가 짧아도 담장을 넘어가는 경우가 허다하다.


'라팍런'의 정석이 나왔다...김형준의 좌익수 플라이 타구가 홈런으로, …
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전. 5회초 NC 김형준이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 홈런을 허용한 후라도. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.06/
김형준의 타구도 높이 떴다. 하지만 뭔가 불길한 기운을 감지한 삼성 외야수 이성규는 움직이지 못했다. 대기 타석 NC 김주원은 공이 더 뻗어나가라며 방망이를 들어올렸다.

홈런. 다른 구장이었다면 그냥 좌익수 플라이도 아니고 '쉬운 좌익수 플라이'가 될 타구였다. 하지만 이 타구는 얄미울 정도로 정말 살짝, 좌측 펜스를 넘어갔다. 홈런이 되며 후라도는 힘이 빠졌고, NC는 자신감을 얻었다. NC는 이어진 찬스에서 데이비슨의 2루타로 추가점까지 뽑아냈다.

김형준은 이 홈런으로 역대 와일드카드 결정전 통산 최다 홈런 신기록 보유자로 우뚝 섰다. 종전 이범호, 정진기와 함께 2개였는데 혼자 3개 기록을 세웠다. 또 와일드카드 결정전 통산 최다루타 12루타 신기록도 달성했다.


대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com

