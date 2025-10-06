대동여지도 그 분? 김정호가 누구야...물어보니 "쫄지를 않는다. 너무 …

|
[대구=스포츠조선 김용 기자] "쫄지를 않는다. 너무 적극적이어서 문제지."
선발 구창모가 6이닝 1실점 기대 이상의 호투를 해줬다. 4번타자 데이비슨은 1회 선제 적시타, 5회 쐐기 1타점 2루타를 떠뜨리며 제 역할을 했다. 김형준도 5회 흐름을 완전히 가져오게 하는 솔로포를 때려냈다.
구창모 역시 김정호에 대해 "포수가 갑자기 바뀌어서 당황하기는 했다. 하지만 정호와도 2군에서 호흡을 맞췄기에 걱정은 안 했다. 김정호는 안정감도 있고, 성격도 되게 좋다. 포수로서 의지를 할 수 있는 친구"라고 칭찬했다.
김정호는 경기 후 "오늘 경기 출전을 예상한 건 아니었지만, 평소에 언제나 함께 시합을 뛰고 있다는 마음으로 언제든 나갈 수 있게 준비하다 보니 크게 긴장되거나 어려운 것은 없었다"며 "내 역할은 백업이고 수비에 포커스가 더 맞춰져 있다 생각해 타석에선 크게 부담을 갖진 않았다. 오히려 그렇기에 적극적으로 임한 부분이 좋은 결과로 이어지기도 하는 것 같다. 팀이 어려운 상황에서도 모두가 힘을 합쳐 연승을 이어가고 있다. 계속 이 분위기를 이어나가 더욱 오래 가을야구 할 수 있도록 잘 준비하겠다"는 당찬 소감을 밝혔다.
대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com
