홈런왕의 레벨이 달랐던 수비...디아즈는 왜 뛰지 않았고, 데이비슨은 왜 2루에 먼저 던졌을까 [WC1 현장]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전. 9회말 무사 1루. 병살타를 날린 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.06/

[대구=스포츠조선 김용 기자] 디아즈는 왜 안 뛰었고, 데이비슨은 왜 2루로 던졌을까.

NC 다이노스와 삼성 라이온즈의 희비가 엇갈린 하루. NC는 죽다 살아났다. 6일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 와일드카드 결정전 1차전에서 승리, 준플레이오프행 희망을 이어가게 됐다. 정규시즌 막판 9연승에 이어 10연승, 미친 기세다.

삼성도 기회가 없었던 건 아니다. 1-4로 밀리던 8회와 9회, 선두 타자가 출루했지만 2연속 병살타가 나와 아쉬웠을 따름.

9회 병살타 장면이 뭔가 싶었다. 선수 구자욱이 유격수 땅볼을 쳤는데, NC 유격수 김주원 공을 더듬었다. 구자욱은 혼신의 힘을 다해 뛰었고, 세이프.

NC 마무리 김진호는 좋은 구위를 가졌지만, 가을야구 첫 등판이었다. 삼성 최고의 타자 디아즈를 만나 긴장할 수밖에 없는 순간. 그런데 디아즈가 병살타를 때려버리니 삼성은 이길 수가 없었다.

디아즈는 2B2S 상황서 1루쪽 강한 땅볼을 때렸다. 그 순간 살짝 혼란이 왔다. 디아즈는 자포자기한 듯 천천히 뛰었고, 데이비슨은 1루를 찍지 않고 2루에 던진 뒤, 공을 받았기 때문이다.


6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, 9회말 무사 1루 삼성 디아즈의 1루 땅볼에 아웃된 구자욱과 디아즈가 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/
무슨 일이 있었던 걸까.

보통 병살 상황 1루수가 공을 잡으면 베이스를 먼저 찍고, 1루 주자를 협살로 몰고 간다. 그런데 데이비슨은 여유 넘치게 주자들의 상황을 본 후 3-6-3 병살타로 만들었다.


디아즈는 데이비슨이 공을 잡고 바로 1루를 찍을지 알고 매우 천천히 뛰었다. 1루주자 구자욱도 애매한 위치였다. 데이비슨은 이 상황을 본 후 2루에 먼저 공을 뿌렸다. 디아즈가 빠르게 뛰지 않았기 때문이다. 그리고 유격수 김주원에게 공을 받아 병살을 완성시켰다. 왜 이렇게 플레이 했을까.

데이비슨은 "비가 와 그라운드에 물기가 많고 땅이 고르지 않았다. 디아즈가 쳤을 때, 최대한 자세를 낮게 가져가자고 생각했다"고 하면서 "나는 수비를 할 때 초대한 심플하게 하는게 중요하다고 생각한다. 위험 요소를 줄여야 한다. 내가 1루를 먼저 찍으면 구자욱이 협살 상황에 걸린다. 협살에서는 어떤 일이 벌어질지 모른다. (디아즈가 빨리 뛰지 않았기에) 2루 먼저 송구해 잡는게 안정적이라고 판단했다"고 설명했다. 협살 상황에서는 유격수, 1루수, 투수가 자리를 바꾸며 공을 주고 받아야 하는데 이 때 실책이 종종 나온다. 주자가 사는 경우가 많이 있었다.

데이비슨의 깊은 뜻이 있는 플레이였다. 그래서 NC는 10연승을 하는 강팀이 될 수 있었다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

