벼랑 끝에서, 죽기 직전까지 단련시킨 전사들...PS도 쫄지를 않네, 진…

|
[대구=스포츠조선 김용 기자] 벼랑 끝 실전으로 강하게 다져진 전사들, 가을야구 뭐 있어?
NC 선수들은 한 경기 패하면 끝나는 5위팀의 와일드카드 결정전이라고 믿겨지지 않을만큼, 긴장하지 않은 모습이었다. 그럴만 했다.
이 감독은 "우리는 한 경기 지면 끝나는 경기를 계속 해왔따. 그래서 그런지 긴장이 안 된다. 만약 일찍 순위를 확정하고, 기다리다 포스트시즌 경기를 했으면 느낌이 또 달랐을 것"이라고 했다.
|
이 감독 말대로 NC는 기적을 연출했다. 모든 사람들이 NC의 올시즌은 끝났다고 했을때, 마지막 기적의 9연승으로 KT 위즈를 넘어섰다. 이말인 즉슨, 한 경기만 져도 가을야구 탈락을 할 수 있는 절체절명의 상황에서 매일같이 고비를 이겨냈다는 것이다.
마치 어미 사자가 새끼를 강하게 키우는 것 처럼, 벼랑 끝에서 죽다 살아나는 실전을 매일같이 한 선수들이기에, 포스트시즌 긴장감이 느껴지지 않을 수준까지 단련이 된 것이다.
일례로 NC는 지난달 30일 KT와 사실상의 5위 결정전을 치렀다. 이 경기를 이기며 KT와의 승차를 0으로 줄였고, 가을야구 진출 발판을 만을었다. 이 경기 두 번째 투수로 나와 4이닝 9삼진 무실점 투구를 한 구창모는 "와일드카드 결정전도 떨렸지만, 그 때 KT전이 더 떨렸다"고 했다. 이렇게 강하게 키워진 NC의 전사들. 올해 가을야구에서 무슨 사고를 칠 지 도저히 예측 불가능이다.
대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com