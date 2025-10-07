벼랑 끝에서, 죽기 직전까지 단련시킨 전사들...PS도 쫄지를 않네, 진짜 무섭다 [WC 현장]

기사입력 2025-10-07 10:43


벼랑 끝에서, 죽기 직전까지 단련시킨 전사들...PS도 쫄지를 않네, 진…
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전. NC가 삼성에 4대 1로 승리했다. 경기 종료 후 선수들과 승리의 기쁨을 나누고 있는 NC 이호준 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.06/

[대구=스포츠조선 김용 기자] 벼랑 끝 실전으로 강하게 다져진 전사들, 가을야구 뭐 있어?

NC 다이노스의 기세가 심상치 않다. 정규시즌 막판 기적의 9연승을 달리더니, 삼성 라이온즈와의 와일드카드 결정전 1차전도 집어삼켰다.

그아먈로 분위기, 기세의 힘이다. 감독도, 선수들도 이를 안다. 이호준 감독은 1차전 승리 후 '"10연승을 한 건, 아직 우리 분위기가 이어지고 있다는 것"이라며 기뻐했다. 구창모도 "질 것 같지 않다. 이대로 가면 더 높이 올라갈 수 있다"고 했다. 외국인 타자 데이비슨 역시 "언더독으로 즐기는 이 경기들이 너무 재밌다"고 강조했다.

NC 선수들은 한 경기 패하면 끝나는 5위팀의 와일드카드 결정전이라고 믿겨지지 않을만큼, 긴장하지 않은 모습이었다. 그럴만 했다.

이 감독은 "우리는 한 경기 지면 끝나는 경기를 계속 해왔따. 그래서 그런지 긴장이 안 된다. 만약 일찍 순위를 확정하고, 기다리다 포스트시즌 경기를 했으면 느낌이 또 달랐을 것"이라고 했다.


벼랑 끝에서, 죽기 직전까지 단련시킨 전사들...PS도 쫄지를 않네, 진…
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전. NC가 삼성에 4대 1로 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 NC 선수들. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.06/
캡틴 박민우도 "정규시즌 경기 마치고 하루 쉬고 치르는 포스트시즌이다. 팀 분위기가 별다를게 없다"고 강조했다.

이 감독 말대로 NC는 기적을 연출했다. 모든 사람들이 NC의 올시즌은 끝났다고 했을때, 마지막 기적의 9연승으로 KT 위즈를 넘어섰다. 이말인 즉슨, 한 경기만 져도 가을야구 탈락을 할 수 있는 절체절명의 상황에서 매일같이 고비를 이겨냈다는 것이다.

마치 어미 사자가 새끼를 강하게 키우는 것 처럼, 벼랑 끝에서 죽다 살아나는 실전을 매일같이 한 선수들이기에, 포스트시즌 긴장감이 느껴지지 않을 수준까지 단련이 된 것이다.


일례로 NC는 지난달 30일 KT와 사실상의 5위 결정전을 치렀다. 이 경기를 이기며 KT와의 승차를 0으로 줄였고, 가을야구 진출 발판을 만을었다. 이 경기 두 번째 투수로 나와 4이닝 9삼진 무실점 투구를 한 구창모는 "와일드카드 결정전도 떨렸지만, 그 때 KT전이 더 떨렸다"고 했다. 이렇게 강하게 키워진 NC의 전사들. 올해 가을야구에서 무슨 사고를 칠 지 도저히 예측 불가능이다.


대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 연예인 제주 카페, 무려 1800평 나라땅 무단 사용..주인은 빽가?

2.

임형주, 고자설에 발끈 "화학적 거세 위해 日서 주사 맞았다고" ('4인용 식탁')

3.

유연석, 금수저 집안이었다 "父 대학 교수, '소주 먹는 교수님'이 별명" ('핑계고')

4.

“가왕 무대, 스타 관객까지” 조용필 ‘허공’ 떼창 중 이승기 미소 포착[SC리뷰]

5.

외대생 딸·로잔行 아들→대입 합격 딸까지…조혜련도 신동엽도 ‘자식농사 대성공’[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥민아, 나 진짜 어떻게 하니' 英 BBC 인정…손흥민 없이 못 이기는 포스테코글루 입지 위태 '123일 해고 감독 언급'

2.

브라질 몰라? 비니시우스 처음 봐? 자신감 감득한 日 국대의 폭탄 발언..."라인 올려서 상대, 우리 골대로부터 멀어질 것"

3.

홈런왕의 레벨이 달랐던 수비...디아즈는 왜 뛰지 않았고, 데이비슨은 왜 2루에 먼저 던졌을까 [WC1 현장]

4.

英 'BBC피셜' 떴다! "손흥민의 길 걷는다" 토트넘 복귀 NO, 해리 케인 "바이에른 뮌헨 굿…MLS, 내 커리어 후반부의 일"

5.

꼴찌팀의 정규시즌 최종전에 '2만9467명' 만원 관중, 사퇴 발표 요시이 롯데 감독은 눈물[민창기의 일본야구]

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥민아, 나 진짜 어떻게 하니' 英 BBC 인정…손흥민 없이 못 이기는 포스테코글루 입지 위태 '123일 해고 감독 언급'

2.

브라질 몰라? 비니시우스 처음 봐? 자신감 감득한 日 국대의 폭탄 발언..."라인 올려서 상대, 우리 골대로부터 멀어질 것"

3.

홈런왕의 레벨이 달랐던 수비...디아즈는 왜 뛰지 않았고, 데이비슨은 왜 2루에 먼저 던졌을까 [WC1 현장]

4.

英 'BBC피셜' 떴다! "손흥민의 길 걷는다" 토트넘 복귀 NO, 해리 케인 "바이에른 뮌헨 굿…MLS, 내 커리어 후반부의 일"

5.

꼴찌팀의 정규시즌 최종전에 '2만9467명' 만원 관중, 사퇴 발표 요시이 롯데 감독은 눈물[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.